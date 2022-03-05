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دنيا
ترجيح اصطدام  بقايا صاروخ بالقمر
ترجيح اصطدام  بقايا صاروخ بالقمر
6 مارس 2022 02:03

واشنطن (أ ف ب) 

رجح خبراء أن تكون بقايا صاروخ كان يطفو في الفضاء قد اصطدمت بالقمر، أمس الأول، لكنّ الحدث لم يُرصَد بشكل مباشر.
وقال عالم الفلك بيل غراي، وهو أوّل من كشف عن الاصطدام المرتقب قبل أسابيع، إن الاصطدام ربما حدث عند الساعة 12.25 بتوقيت غرينتش بالجانب المظلم من القمر
وأضاف أنّ الجسم الأسطواني الذي بلغت سرعته تسعة آلاف كيلومتر في الساعة من المتوقّع أن يكون تسبب بحفرة يتراوح قطرها بين عشرة وعشرين متراً.
ويذكر أن العلماء توقعوا مسار بقايا الصاروخ من خلال مشاهدات مرصودة عبر التلسكوبات من الأرض.

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