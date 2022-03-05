ماسك: سأرقص في افتتاح مصنع تيسلا بألمانيا

أوستن (د ب أ)

وجه الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الشكر للسلطات الألمانية لإصدارها ترخيصاً لمصنع شركته في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

ووعد ماسك، في تغريدة على «تويتر»، بأن يقوم ببعض الخطوات الراقصة خلال مراسم الافتتاح، كما فعل في مرات سابقة، وقال في تغريدة أخرى كتبها بـ«الألمانية»: «المستقبل سيكون مثيراً للغاية، وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من دعم».

كانت شركة السيارات الكهربائية الأميركية تلقت، أمس الأول الجمعة، الضوء الأخضر لتشغيل مصنعها في جرونهايده بولاية براندنبورج بعد حوالي عامين من بدء عمليات التشييد، ليكون أول مصنع لها في أوروبا.



