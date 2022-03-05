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دنيا
تفجير صخرة عطّلت المرور في كاليفورنيا
تفجير صخرة عطّلت المرور في كاليفورنيا
6 مارس 2022 02:03

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

فجّرت فرق أميركية متخصصة صخرة ضخمة سقطت وسط طريق في كاليفورنيا وعطّلت حركة المرور بالكامل.. وتوقفت بسبب الصخرة حركة المرور على الطريق 50 الذي يمر بمكان سياحي قرب بحيرة تاهو يجذب سنوياً عدداً كبيراً من المتزلجين 
وتدخلت دائرة النقل في كاليفورنيا (كالترنس) وأرسلت فرقاً متخصصة إلى المكان لإزالة الصخرة، ونشرت عبر «تويتر» منشورات انطوت على نوع من الفكاهة وكانت تزوّد الجمهور بتحديثات حول جهود فرقها في إزالة الصخرة وإعادة فتح الطريق.
وبدا العمال في المنشورات وهم يحفرون الصخرة الضخمة ثم يضعون أصابع الديناميت في ثقوبها قبل تفجيرها بالكامل.

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