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هاجر الشرنوبي تنتظر «زينة» في السينما
هاجر الشرنوبي تنتظر «زينة» في السينما
6 مارس 2022 02:03

محمد قناوي (القاهرة)

تخوض الممثلة هاجر الشرنوبي تجربة البطولة السينمائية الأولى من خلال الفيلم القصير «زينة» من تأليف وإخراج أيمن عبدالحميد، ويشاركها البطولة محمد علي، وإسلام السعيد، وأمل عيد، والذي انتهت من تصويره مؤخراً، وقالت «هاجر» إن الفيلم تدور أحداثه حول «زينة» الفلاحة التي تعاني عدم القدرة على الإنجاب، وتتعرض للضغوط من زوجها وأسرته بسبب جهل المجتمع الذي تعيش فيه، وتضطر إلى اللجوء للخرافة وطرق مختلفة كي تستطيع الإنجاب.
وأضافت: أشارك في الموسم الرمضاني من خلال عملين، الأول مسلسل «العائدون»، وهو الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة» تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، وأمينة خليل، ومحمود عبدالمغني، ومحمد فراج، وإسلام جمال، ومحمد عز، ويناقش المسلسل الدور الذي تقوم به المخابرات في القضايا الدولية خلال السنوات الأخيرة. 
وتكمل «الشرنوبي»: أما العمل الثاني، فهو مسلسل «جزيرة غمام»، وإخراج حسين المنباوي، ومشاركة نخبة كبيرة الفنانين منهم طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، وتأليف السيناريست والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وتدور أحداثه في صعيد مصر، في فترة زمنية معينة في حقبة العشرينيات، مليئة بالأحداث الاجتماعية والتاريخية قبل 100 عام من الآن. 
هاجر الشرنوبي يعرض لها حالياً مسلسل «نقل عام»، بطولة محمود حميدة، وسميحة أيوب، وسوسن بدر، وميرهان حسين، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإيمان أيوب، ومحسن محيي الدين، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ومن تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وتدور أحداث العمل في 30 حلقة من الإثارة والتشويق، حول محمود حميدة، الذي يعيش في طبقة متوسطة، ويعمل في هيئة النقل العام كسائق، من أجل توفير حياة كريمة لعائلته وتعليم جيد لأبنائه، ليصلوا إلى مناصب جيدة في المجتمع، ويتقدم به العمر حتى يصل إلى التقاعد بعد رحلة طويلة من التحديات والكفاح.

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