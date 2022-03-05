8 مدن عالمية تتميز بروائحها

أبوظبي (الاتحاد)

تشتهر العديد من المدن العالمية بمعالم فريدة تميزها عن غيرها، تجذب إليها الزوار، إلا أن بعضها تتفرد برائحة متميزة، حسبما نشرت جريدة «Times of India» الهندية.

1- روتوروا

تنبع رائحة المدينة النيوزيلندية المميزة من نشاط الطاقة الحرارية الأرضية، حيث تمتلئ روتوروا بفتحات البخار المتدفقة وأحواض الفقاعات، التي تطلق الكبريت، الذي تنتج عنه رائحة نفاذة.. ومع ذلك، فقد أثبتت هذه المدينة نفسها كموقع سياحي شهير، حيث تقدم للزوار كل شيء من منتجعات السبا إلى القفز بالحبال.

2- بلو لاجون

تعتبر البحيرة بمثابة منتجع من الينابيع الساخنة، ويقع هذا المنتجع الصحي الحراري الأرضي في مدينة جنوب غرب أيسلندا، ويحظى بشعبية كبيرة بين السياح، حيث تنتشر المناظر الطبيعية مع المسابح التي تتميز باللون الأزرق.

3- البندقية

واحدة من المدن الرومانسية في أوروبا، إذ تشتهر المدينة الإيطالية بجسورها وقنواتها، ومع ذلك، فإن وجود القنوات والمياه، التي هي موطن للطحالب المتحللة وأنظمة الصرف الصحي والمحلول الملحي، تؤدي إلى خروج رائحة كريهة تميز المدينة لاسيما خلال الصيف.

4- جزيرة الفُقم

كما يوحي الاسم، تقع الجزيرة في خليج فولس قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا، وهي موطن للفُقم التي تعيش وتتشاجر حول الصخور القاحلة فيها، مما يجعلها مكاناً كريه الرائحة، ومع ذلك، فإن جزيرة سيل هي أيضاً مكان للاستكشاف والغوص مع أسماك القرش البيضاء الكبيرة.

5- فاس

على الرغم من أنها واحدة من أكثر المدن أصالة التي يمكن زيارتها في المغرب، إلا أن فاس تفاجئ حواسك بقوة، بسبب شهرتها بصناعة الجلود. وإذا قمت بنزهة حول مدبغة شوارا، فإن الرائحة في المنطقة لن تأتي بسبب الحقائب والأحزمة الجلدية فحسب، بل أيضاً بسبب المواد المستخدمة.

6- غراس

تشتهر هذه المدينة الخلابة في فرنسا بكونها عاصمة صناعة العطور في العالم، وهي محاطة بالمناطق المعروفة بزراعة الأزهار اللازمة لصنع العطور. وتعتبر الياسمين الزهرة الأكثر شهرة التي تزرع في الحقول، وتقدم مصانع العطور جولات وتسمح للزوار بالانغماس في تجارب عطرية خاصة بهم.

7- باريس

رغم الرائحة التي قد تزعج حبك لمدينة الرومانسية إذا قمت برحلة في مجاري باريس، إلا أن الأمر يستحق القيام به بل هو رائع للغاية. وجاء ذلك بعد أن نظمت المدينة ببراعة جزءاً من نظام الصرف الصحي كمتحف، مما سمح للزوار بالتجول عبر 500 متر من الأنفاق تحت الأرض لاستكشاف تاريخ المدينة.

8- جزيرة الظباء

موطن لقطعان البيسون وهي معلم سياحي شهير في ولاية يوتا الأميركية له رائحة مميزة مرتبطة به، بسبب بحيرة سولت ليك الكبرى. وتنطلق الرائحة بسبب مزيج من الروبيان المتحلل والمياه المالحة، وكذلك البيسون الذي يتجول عبر سفوح التلال، ومع ذلك، يسعد الزوار بزيارة الجزيرة دون القلق بشأن الرائحة.