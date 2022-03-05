10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
8 مدن عالمية تتميز بروائحها
8 مدن عالمية تتميز بروائحها
6 مارس 2022 02:03

أبوظبي (الاتحاد)

تشتهر العديد من المدن العالمية بمعالم فريدة تميزها عن غيرها، تجذب إليها الزوار، إلا أن بعضها تتفرد برائحة متميزة، حسبما نشرت جريدة «Times of India» الهندية.

1- روتوروا 
تنبع رائحة المدينة النيوزيلندية المميزة من نشاط الطاقة الحرارية الأرضية، حيث تمتلئ روتوروا بفتحات البخار المتدفقة وأحواض الفقاعات، التي تطلق الكبريت، الذي تنتج عنه رائحة نفاذة.. ومع ذلك، فقد أثبتت هذه المدينة نفسها كموقع سياحي شهير، حيث تقدم للزوار كل شيء من منتجعات السبا إلى القفز بالحبال.

2- بلو لاجون
تعتبر البحيرة بمثابة منتجع من الينابيع الساخنة، ويقع هذا المنتجع الصحي الحراري الأرضي في مدينة جنوب غرب أيسلندا، ويحظى بشعبية كبيرة بين السياح، حيث تنتشر المناظر الطبيعية مع المسابح التي تتميز باللون الأزرق.

3- البندقية
واحدة من المدن الرومانسية في أوروبا، إذ تشتهر المدينة الإيطالية بجسورها وقنواتها، ومع ذلك، فإن وجود القنوات والمياه، التي هي موطن للطحالب المتحللة وأنظمة الصرف الصحي والمحلول الملحي، تؤدي إلى خروج رائحة كريهة تميز المدينة لاسيما خلال الصيف.

4- جزيرة الفُقم
كما يوحي الاسم، تقع الجزيرة في خليج فولس قبالة الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا، وهي موطن للفُقم التي تعيش وتتشاجر حول الصخور القاحلة فيها، مما يجعلها مكاناً كريه الرائحة، ومع ذلك، فإن جزيرة سيل هي أيضاً مكان للاستكشاف والغوص مع أسماك القرش البيضاء الكبيرة. 

5- فاس 
على الرغم من أنها واحدة من أكثر المدن أصالة التي يمكن زيارتها في المغرب، إلا أن فاس تفاجئ حواسك بقوة، بسبب شهرتها بصناعة الجلود. وإذا قمت بنزهة حول مدبغة شوارا، فإن الرائحة في المنطقة لن تأتي بسبب الحقائب والأحزمة الجلدية فحسب، بل أيضاً بسبب المواد المستخدمة.

6- غراس
تشتهر هذه المدينة الخلابة في فرنسا بكونها عاصمة صناعة العطور في العالم، وهي محاطة بالمناطق المعروفة بزراعة الأزهار اللازمة لصنع العطور. وتعتبر الياسمين الزهرة الأكثر شهرة التي تزرع في الحقول، وتقدم مصانع العطور جولات وتسمح للزوار بالانغماس في تجارب عطرية خاصة بهم.

7- باريس
رغم الرائحة التي قد تزعج حبك لمدينة الرومانسية إذا قمت برحلة في مجاري باريس، إلا أن الأمر يستحق القيام به بل هو رائع للغاية. وجاء ذلك بعد أن نظمت المدينة ببراعة جزءاً من نظام الصرف الصحي كمتحف، مما سمح للزوار بالتجول عبر 500 متر من الأنفاق تحت الأرض لاستكشاف تاريخ المدينة.

8- جزيرة الظباء
موطن لقطعان البيسون وهي معلم سياحي شهير في ولاية يوتا الأميركية له رائحة مميزة مرتبطة به، بسبب بحيرة سولت ليك الكبرى. وتنطلق الرائحة بسبب مزيج من الروبيان المتحلل والمياه المالحة، وكذلك البيسون الذي يتجول عبر سفوح التلال، ومع ذلك، يسعد الزوار بزيارة الجزيرة دون القلق بشأن الرائحة.

آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©