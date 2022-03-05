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6 أنشطة تقوي علاقتك بأبنائك
6 أنشطة تقوي علاقتك بأبنائك
6 مارس 2022 02:03

ترجمة: عزة يوسف 

الأبوة تجربة ممتعة وشعور لا مثيل له، ويتعين على الآباء أن يمارسوا الأنشطة مع أطفالهم ويستمتعوا ويشعروا بالقدر نفسه من المرح، حيث قدم موقع «All Pro Dad» الأميركي بعضاً منها.

رحلة برية
الرحلات البرية من أكثر التجارب التي تكون ذكرياتها محفورة في أذهان الأطفال بكل تفاصيلها، وممتعة كثيراً والجميع يتذكرها على مر السنين.

تحت المطر
هي تجربة ممتعة للجميع كباراً وصغاراً، ورغم أن هذا النشاط يؤدي إلى ابتلال الملابس والأحذية، إلا أنه يمكن غسلها لاحقاً، وستظل روح المرح والسعادة معك ومع أطفالك لفترة طويلة.

الرياضة المفضلة
يمكنك ممارسة الرياضة المفضلة مع أطفالك، ومشاهدة المباريات على الشاشات، فذلك يجلب الكثير من المرح وتُعتبر من الأنشطة الرائعة التي يستمتع بها الأطفال.

بناء حصن 
إذا كان أطفالك في سن صغيرة نسبياً، يمكنك إحضار الصناديق والطاولات والمقاعد والبطانيات والوسائد وأي شيء تحتاجه لصنع حصن معهم في غرفة المعيشة، ويمكنكم الحصول على وجبات خفيفة وبعض الألعاب للاستمتاع بوقتكم داخل القلعة.

مشاهدة الأبطال 
لا يوجد طفل في العالم لا يُحب الأبطال الخارقين أو أفلام الأكشن، وهي فرصة رائعة لمشاركة الأطفال في ما يفضلونه، مما يؤدي لبناء علاقة قوية بين الأب وابنه.

التصرف بصبيانية
ممارسة بعض التصرفات كالرقص والركض والقفز والحركات وإلقاء النكات والضحك مع الأطفال، كل تلك الأشياء تبني علاقتك بأبنائك وتجعلكم أكثر ترابطاً على مر السنين.

 

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