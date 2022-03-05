اكتشاف حالة نادرة لدى طفل مصري

أحمد عاطف (القاهرة) في حالة نادرة، اكتشف أطباء أن طفلا يعيش بأربع كلى في محافظة شمال سيناء المصرية خلال فحصه إثر تعرضه لوعكة صحية. بحسب الأطباء، فقد كشفت الفحوص، التي أجريت للطفل نور رمضان، البالغ من العمر 4 سنوات، أنه يعاني تضخماً في البطن، ما اضطر الأطباء إلى حجزه بالعناية المركزة في مستشفى العريش العام بشمال سيناء (شمالي مصر). واتضح للأطباء، بعد إجراء أشعة مقطعية وسونار للطفل، أن هناك 4 كلى داخل جسده، ما استدعى تحويله إلى قسم الأطفال بالمستشفى. واستدعت إدارة المستشفى مسؤول المتابعة في مديرية الصحة شمال سيناء، لكون الطفل يحتاج إلى متابعة طبية عاجلة. وخضع الطفل للكشف عن طريق استشاري مسالك بولية، واستشاري كلى، واستشاري الجهاز الهضمي، وتقرر تحويله إلى مستشفى "أبو الريش" للأطفال في القاهرة لإجراء العملية الجراحية اللازمة. إلى ذلك، أشار الأطباء إلى عدم إمكانية أن يعيش مع وجود 4 كلى في جسمه.