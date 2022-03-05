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اجتماع تنسيقي استعداداً لأيام الشارقة التراثية
جانب من الاجتماعات
5 مارس 2022 19:31

الشارقة (الاتحاد)
في إطار الاستعداد لانطلاق النسخة التاسعة عشرة من أيام الشارقة التراثية بنسختها الـ19، نظم معهد الشارقة للتراث اجتماعاً تنسيقياً لفروعه في كلباء وخورفكان ودبا الحصن والذيد والحمرية، بحضور منسق افتتاحات المناطق الشرقية للأيام، أحمد الدح، وصقر محمد، منسق افتتاحات المناطق الوسطى للأيام، ورؤساء الدوائر وكبار الشخصيات في منطقتي الوسطى والشرقية، لوضع اللمسات الأخيرة على الفعاليات، التي تقام هذا العام تحت شعار «التراث والمستقبل، وتنطلق في 10 مارس وتستمر إلى 28 مارس الجاري.
وهدف الاجتماع إلى إبراز أهمية ومكانة أيام الشارقة التراثية، وترسيخ التراث في نفوس الأجيال، وتشكيل لجنة عليا إلى جانب اللجان الفرعية للأيام في المنطقة الشرقية والوسطى، وتشجيع الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية على المشاركة، والتنسيق لأيام الشارقة التراثية التاسعة عشرة مع كافة الجهات، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواعيد إقامة أيام الشارقة التراثية في المنطقة الشرقية والوسطى، ومناقشة مشاركة الجهات والبرامج التي ستقام هناك.
وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية التاسعة عشرة: جاء عقد هذا الاجتماع التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن تكون أيام الشارقة التراثية حاضرة في كافة مناطق ومدن الإمارة، حيث تُعتبر أيام الشارقة التراثية واحدة من أهم الأحداث والفعاليات والبرامج في إمارة الشارقة، وتمثل وجهاً حيوياً من وجوه التراث الثقافي الإماراتي، بما توفره من فعاليات متنوعة، وخبرات تمكن زوارها وعشاق التراث من استكشاف جماليات حياة الماضي، والمساهمة في الحفاظ على العادات والتقاليد الأصيلة والموروث الشعبي الإماراتي.
تقديم شرح توضيحي وتفصيلي عن كافة البرامج والفعاليات المصاحبة
وتضمن الاجتماع مناقشة الفعاليات وكيفية تطويرها، وإبراز دور الحرف القديمة في مختلف البيئات البحرية والجبلية والزراعية، وتنويع الفرق الشعبية المشاركة التي تبرز ملامح الهوية الوطنية لأهالي المنطقة الشرقية، ومشاركة الفرق الخارجية من قبل معهد الشارقة للتراث في إحياء فعاليات أيام الشارقة التراثية، وإعادة إحياء الألعاب الشعبية سواء للأطفال أو الكبار، والتنوع في الورش التعليمية للصغار والكبار.
كما وتم خلال الاجتماعات مناقشة تصاميم الأركان والأجنحة والمحال والحرف والبيئات والألعاب الشعبية والمتاحف الشخصية التي ستقام في الأيام، وتقديم شرح توضيحي وتفصيلي عن كافة البرامج والفعاليات المصاحبة لأيام الشارقة التراثية التاسعة عشرة.

أيام الشارقة التراثية
الاجتماع التحضيري
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