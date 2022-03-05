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دنيا
ميحد حمد وفايز السعيد.. في «أمسيات خالدة»
أرشيفية
5 مارس 2022 15:32

 تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ليلة مزجت بين الطرب الأصيل والأغنيات الشعبية الإماراتية مع الرومانسية والإيقاعية السريعة التي شارك في أدائها كل من رائد الأغنية الشعبية وفنان الإمارات الأول ميحد حمد، والمطرب والملحن فايز السعيد، حيث قدما وسط حضور كبير وتفاعل لافت باقة من أبرز أغنياتهما الشهيرة التي أخذت الجمهور في رحلة غنائية بين الماضي والحاضر، وذلك ضمن سلسلة سهرات «أمسيات خالدة» في «إكسبو 2020 دبي». بدأ الحفل (مساء الجمعة) بوصلة غنائية قدمها فايز السعيد، حيث أدى «خلطة» من أبرز أغنياته التي واكبت مسيرته الفنية الطويلة وسط انسجام وتفاعل كبيرين من قبل الحضور من أبرزها: «كريم أنت وأنا استاهل» و«جيتك على الموعد» و«العمارة» و«مرت سنة». ووصف السعيد حفله في «أمسيات خالدة» بالتاريخي، خصوصاً أنه يقف على منصة قبة الوصل في الحدث العالمي الأضخم ليقدم إبداعاته أمام الجمهور الإماراتي والخليجي والعربي، وكذلك العالمي، إلى جانب أنه يشارك الحفل مع رائد الأغنية الشعبية الإماراتية ميحد حمد، وهذا الأمر اعتبره شرفاً كبيراً له، موجهاً شكره للقائمين على هذا الحدث العالمي الذي أبدعوا في توفير منصات مسارح غنائية عالمية. عودةوسط حفاوة كبيرة من الجمهور.. يعود رائد الأغنية الشعبية فنان الإمارات الأول ميحد حمد إلى الحفلات المباشرة ضمن سهرات «أمسيات خالدة» في «إكسبو 2020 دبي»، مؤدياً باقة من أشهر أغنياته التي أخذت الحضور في رحلة بين نغمات الماضي وألحان الحاضر. ليلة أسطورية قدم ميحد حمد ليلة أسطورية، ارتفعت فيها هواتف الحضور لتصوير الحفل، مقدمون الاستعراضات الإماراتية وسط الإيقاعات والألحان التراثية الشعبية الشهيرة، حيث أدى ميحد باقة من أشهر أغنياته القديمة، إلى جانب بعض أغنياته ألبومه «ما تردني حدود» الذي أصدره عام 2014، بمصاحبة آلة العود، من أبرزها «برق لاح» و«وين يا الغايب» و«يا قمر» و«حطني في عيونك».

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