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دنيا
انتحار شاب وفتاة بطريقة مأساوية في مصر.. والسبب!
أرشيفية
5 مارس 2022 14:28

شعبان بلال (القاهرة)
شهدت مصر خلال الساعات الماضية واقعتي انتحار فتاة وشاب في محافظتي الجيزة والإسكندرية بطريقة مأساوية هزت الشارع المصري.
وأقدمت فتاة على إلقاء نفسها من الطابق الخامس بمنزلها بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية بسبب خلافات مع خطيبها ونشره لتلك الخلافات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث وصفها بجمل مسيئة.
وأوضحت التحريات الأولية في واقعة انتحار الفتاة أن والد الفتاة ووالدتها منفصلان منذ فترة، وتقدم شاب لخطبتها ووافقت عليه، وبعد فترة وقعت بينهما خلافات كتب على إثرها الشاب على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً عن خطيبته سبها خلاله بألفاظ مسيئة فالقت الفتاة على أثره بنفسها من الطابق الخامس .
وفي واقعة مأساوية أخرى، أقدم شاب، 27 عاماً، على التخلص من حياته شنقاً في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بعد انفصاله عن زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.
وأكدت التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات زوجية عقب تركه العمل وهجر الزوجة لمسكن الزوجية ما دفعه إلى التخلص من حياته شنقا.
وحاول والد الشاب الاتصال عدة مرات على نجله عبر الهاتف لكن دون جدوى، فاضطر إلى التوجه لمسكنه ليكتشف انتحار نجله ووجده معلقا بحبل في سقف الغرفة ليبلغ الجهات الأمنية التي بدأت تحقيقاتها في الواقعة عبر تشريح جثمان الشاب واستدعاء الزوجة للتحقيق معها.

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