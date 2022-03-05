لأول مرة.. 98 قاضية على منصة القضاء في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

شهدت مصر، اليوم السبت، خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة (أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر)، حيث جرى تنصيب 98 قاضية تنفيذاً لقرار الرئيس السيسي في أكتوبر الماضي. واعتلت المستشارة رضوى حلمي أحمد عبد الله كممثلة لهيئة مفوضي الدولة المنصة لأول مرة، خلال جلسة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، كممثلة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة وذلك للمرة الأولى التي تعتلي فيها سيدة منصة محاكم مجلس الدولة منذ إنشائه في عام 1946. ورحب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد حسام الدين، في بداية الجلسة، بالمستشارة رضوى قائلا إنه حدث تاريخي تعتلي فيه قاضية لأول مرة منصة محاكم المجلس شأنها في ذلك شأن زملائها من القضاة الرجال. وفي وقت سابق، وزع مجلس الدولة القاضيات المعينات للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، بعد اجتيازهن دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي و دراسـة ملفات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر في العام الماضي قراراً جمهوريا بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما أعلن المجلس مؤخراً عن حاجته لتعيين خريجات من دفعة 2021 بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بدرجة مندوب مساعد أولى درجات السلك القضائي بالمجلس، ليفتح بذلك المجال أمام المرأة لتقلد ولاية القضاء بمجلس الدولة بعد سنوات عديدة من الرفض.