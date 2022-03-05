لماذا رقص حسين فهمي على أنغام المزمار البلدي الصعيدي؟
حسين فهمي يرقص علي انغام المزمار
5 مارس 2022 14:01
محمد قناوي ( القاهرة )
عبر الفنان المصري حسين فهمي عن سعادته بتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة التي انطلقت مساء أمس الجمعة بمنحه جائزة إنجاز العمر حيث قام بالرقص عَلِى المزمار البلدي الصعيدي بمصاحبة فرقة الأقصر للفنون الشعبية كما شاركهم أغنية الراحلة سعاد حسني"يا واد يا تقيل" التي غنتها له في الفيلم السينمائي "خلي بالك من زوزو" الذي جمع بينهما قبل سنوات طويلة وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية قد انطلقت فعالياته مساء الجمعة بأجواء نيلية مع غروب الشمس عبر ثلاث ذهبيات"سفن نيلية"، اصطحبت كل الوفود الأفريقية وضيوف المهرجان من مختلف الدول بملابسهم التقليدية المميزة ونقلهم إلي مقر حفل الافتتاح الرسمي بقاعة المؤتمرات، لتستقبلهم السجادة الحمراء ، وذلك بحضور عدد من نجوم مصر ومنهم الفنان محيي إسماعيل وسلوي خطاب وسلوي محمد علي وحمزة العيلي وشريف حلمي وناهد السباعي وسهرالصايغ واحمد مجدي وتامر عبد المنعم والمخرج خالد الحجر ومجدي احمد علي د. خالد عبد الجليل رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية بالإضافة إلى صناع السينما من 35 دولة أفريقية وفور وصول ضيوف المهرجان لقاعة المؤتمرات بدأت مراسم حفل افتتاح، حيث تتم عرض فيلم قصير عن دورات المهرجان العشر السابقة، وأعقبه عروضا تراثية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، وتنوعت العروض ما بين التحطيب والموسيقى النوبية، من تصميم الفنان أحمد عبد الرازق .