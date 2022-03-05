منخفض صحراوي يضرب مصر.. ما القصة؟

يضرب منخفض صحراوي، اليوم، عدداً من المحافظات المصرية، يصاحبه نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع في درجات الحرارة. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مؤكدة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اليوم السبت، ليسود طقس دافئ على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً. وتوقعت الهيئة أن يسيطر على البلاد منخفض صحراوي قادم من الصحراء الكبرى، يصاحبه نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة 27 درجة مئوية. وأوضحت الهيئة أنه عادة ما تؤثر على حالة الطقس في مصر منخفضات صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى ومن أشهرها منخفضات الخماسين المعروف بها فصل الربيع، ذات الرياح القوية، والتي تنقل معها كميات كبيرة من الأتربة مسببة عواصف ترابية، من الممكن أن تستمر إلى ثلاثة أيام خارج المدن في المناطق المكشوفة والصحراوية. وحسب الهيئة، تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.