فنانون ومخرجون على شاشة رمضان 2022

محمد قناوي (القاهرة)

يشهد موسم رمضان الدرامي عودة عدد من النجوم والنجمات، وأيضاً المخرجين للعمل معاً بعد غياب سنوات من تعاونهما، سواء في الدراما أو السينما، خاصة في ظل اعتماد معظم مسلسلات الموسم على أبطال في القصة التي يتم تقديمها، بما يسهم في إثراء الدراما عبر الاعتماد على أكثر من نجم في العمل الواحد. «الاتحاد»، ترصد أبرز النجوم والمخرجين الذين عادوا للعمل معاً بعد غياب لسنوات.

عز والسقا

يُعد تعاون أحمد عز وأحمد السقا في مسلسل «الاختيار 3» من أبرز اللقاءات الفنية بعد غياب استمر 10 سنوات، منذ أن جمعهما فيلم «المصلحة» عام 2012، وحقق نجاحاً كبيراً، ويعد «الاختيار 3» أول لقاء تلفزيوني بينهما، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول الفترة الحالية، ويتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري.

وعبَّر عز عن سعادته بهذه المشاركة مع نجوم كبار، مثل كريم عبد العزيز وأحمد السقا، الذين يتعاون معه تلفزيونياً لأول مرة من خلال عمل وطني.

يسرا وغادة وعرفة

تعود يسرا وغادة عادل للعمل معاً في مسلسل «أحلام سعيدة»، وذلك بعد 7 سنوات من مشاركتهما في مسلسل «سرايا عابدين» الذي تم عرضه عام 2014، والمفارقة أن العملين بتوقيع المخرج عمرو عرفة، وتدور أحداث «أحلام سعيدة» حول 3 صديقات يتعرضن لمواقف تظهر اختلاف شخصية كل منهما.

وقالت غادة عادل إنها سعيدة بالعمل من جديد مع يسرا، فبيننا تفاهم كبير وهي متحمسة جداً للمسلسل.

مجدي الهواري ومصطفى شعبان

بعد غياب 9 سنوات منذ أن قدما مسلسل «مزاج الخير»، في دراما رمضان 2013، يعود المخرج مجدي الهواري ومصطفى شعبان مرة أخرى بمسلسل «دايماً عامر» في رمضان 2022، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي، وهو من بطولة لبلبة، وسنتيا خليفة، وميرنا نور الدين، وغيرهم من نجوم الكوميديا وتدور غالبية أحداث المسلسل داخل إحدى المدارس الخاصة، إذ يجسد مصطفى شعبان شخصية عامر المشرف الاجتماعي، ويدخل في قصة حب مع زميلته في ظل أزماته التي يعانيها، ويلعب صلاح عبدالله دور وكيل المدرسة، أما الفنانة لبلبة فهي المديرة، حيث يناقش المسلسل مشكلات التعليم والتلاميذ في إطار اجتماعي كوميدي.

كاملة أبو ذكري ومنة شلبي

تعود المخرجة كاملة أبو ذكري للتعاون مجدداً مع منة شلبي بعد غياب استمر 5 سنوات منذ أن قدما مسلسل «واحة الغروب 2017»، وقدمت منة دور فتاة أجنبية تتزوج من ضابط مصري، وتذهب لتعيش معه في الواحات البحرية غرب مصر، ويجمع بينهما من جديد مسلسل «بطلوع الروح»، والعمل من بطولة إلهام شاهين، وأحمد السعدني، وغيرهم، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي ودرامي.

طارق ومي

يلتقي طارق لطفي ومي عز الدين معاً في مسلسل «جزيرة غمام» بعد 12 سنة من لقائهما في مسلسل «قضية صفية» عام 2010 والذي سجل وقتها البطولة المطلقة الأولى للنجمة مي عز الدين في الدراما التلفزيونية، وبعدها أصبحت من نجمات الدراما اللاتي يتواجدن بعمل من بطولتها في كل عام ويشاركهما بطولة مسلسل «جزيرة غمام»، فتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، ومحمد جمعة، وعبد العزيز مخيون وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وتدور تدور أحداثه في العشرينيات، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدي مشوق حول قصة «بيت شافع» وأبنائه الذين يدخلون في صراعات ومغامرات، وتكشف الأحداث عن العديد من القصص والحكايات، التي تسلط الضوء على خلافات الأخوة، وكيف ستصل هذه الأمور بينهم وتقدم مي عز الدين دور فتاة غجرية، يقع في غرامها أحمد أمين أحد كبار رجال الجزيرة مما يوقعها في العديد من المشاكل

كرارة وعبد المغنى وأمينة

يشهد مسلسل «الرايات السوداء»، تأليف باهر ديودر، وإخراج أحمد نادر جلال، تعاون أمير كرارة ومحمود عبد المغنى بعد 10 أعوام منذ تقديمهما سوياً مسلسل «طرف ثالث» عام 2012 وأمينة خليل مجدداً بعد 11 سنة من مشاركتهما سوياً في مسلسل «المواطن اكس»، والذي شهد انطلاق أمير كرارة نحو النجومية، وكذلك كانت أمينة خليل في بداياتها الفنية وقتها.

وقالت أمينة خليل: عندما شاركت في «المواطن إكس» كانت بدايتي الفنية والتقيت بأمير كرارة لأول مرة وكانت لنا تجربة مهمة بعدها انطلق كل المشاركين في المسلسل ليقدموا بطولات درامية.

حمادة وهبة مجدي

يعود المطرب حمادة هلال للتعاون مع الفنانة هبة مجدي مجدداً بعد غياب 7 سنوات منذ أن شاركته بطولة مسلسل «ولي العهد» عام 2015، من خلال الجزء الثاني من مسلسل «المداح» الذي عرض جزأه الأول في رمضان الماضي، سيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه حول صابر المداح.

وقالت هبة مجدي: متحمسة جداً للجزء الثاني، خصوصاً أنني لم أكن متواجدة في الأول، وقد قدمت مع حمادة هلال في 2015 مسلسل «ولي العهد» وكان عملاً ناجحاً.

محمد العدل ونيللي كريم

تلتقي نيللي كريم من جديد مع المخرج محمد العدل بعد غياب 5 سنوات منذ أن قدما مسلسل «لأعلى سعر» وشاركها البطولة أحمد فهمي، وزينة، حيث يجمعهما المسلسل الجديد «أمل فاتن حربي»، ويشاركها البطولة شريف سلامة، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم، وتدور أحداث العمل حول قضايا المرأة في مصر والوطن العربي.