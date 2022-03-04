اتفاق ينهي نزاعاً دام 5 سنوات على «غيتار»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

توصلت كورتني لوف المغنية الأميركية إلى اتفاق مع زوج ابنتها السابق أنهيا بموجبه دعوى رفعها الأخير قبل سنوات متّهماً إيّاها بالتخطيط لقتله أو خطفه على خلفية نزاع بينهما حول غيتار كان يملكه زوجها الراحل كيرت كوبين.

وقال محامي كورتني لوف إنّ الطرفين توصّلا إلى اتفاق ينهي الدعوى التي رفعها أيزيا سيلفا عام 2018 واتهم فيها لوف بتدبير عملية اقتحام لمنزله ومحاولة خطفه.

ويبدو أنّ الغيتار أصبح بحوزة فرانسس بين كوبين، وهي ابنة لوف وكوبين، بعد الموت المفاجئ لأيقونة موسيقى الغرنج.

وبيع الغيتار بـ6 ملايين دولار في مزاد نُظم في لوس أنجلوس عام 2020.