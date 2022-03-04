«تيسلا» على مشارف أوروبا

برلين (أ ف ب)

تترقب شركة تيسلا الأميركية المصنّعة للسيارات حصولها على موافقة نهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب العاصمة الألمانية برلين، بعد سنتين من التعقيدات الإدارية.

ويُتوقع أن تعلن سلطات منطقة براندنبورغ في شرق ألمانيا، رسمياً هذا القرار خلال مؤتمر صحفي.

ومن شأن هذا الإعلان أن ينهي مسلسلاً طويلاً شهد تطورات إدارية وقضائية أخرت إطلاق الأعمال في الموقع المقررة أساساً في صيف 2021. كما سيشكل ذلك منعطفاً لصناعة السيارات في ألمانيا، مع وصول «تيسلا» إلى بلد «فولكسفاغن» و«مرسيدس» لمقارعتهما في سباق تطوير المركبات الكهربائية.