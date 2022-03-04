عروس تقتل زوجها بعد شهر من الزفاف

أقدمت عروس مصرية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال) على مقتل زوجها الثلاثيني بعد 33 يوماً من الزواج. بدأت المأساة بزواج الشاب من امرأة مطلقة ولديها طفلان. وسرعان ما بدأت الأزمات بينهما، بعد أن طالبته أكثر من مرة بأن يعطيها راتبه الشهري لتتولى هي الإنفاق عليه وعلى المنزل. لكنه رفض طلبها. وأكد أهل الزوج الضحية أن الزوجة، رغم معاملته الحسنة لها، بدأت تعاقبه خلال الأسابيع الأولى للزواج كي تجبره على طاعتها؛ لكنها لم تتمكن من الوصول إلى مبتغاها. في يوم الحادثة، أسرعت الزوجة إلى المطبخ بعد نشوب خلاف بينهما وأحضرت سكيناً وطعنت زوجها في القلب. وبدأت أسرته محاولات لإنقاذه لكن من دون جدوى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. الزوجة قالت في التحقيقات إنه وقع بينها وبين الضحية مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية على مصاريف المنزل، تطورت إلى مشاجرة وضربها، فلم تشعر بنفسها إلا وقد استلت سكين المطبخ وطعنته بها، مضيفة أنها لم تكن تقصد قتله.