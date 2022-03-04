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الإعلام البريطاني يجند جيشاً من الصحفيين لتغطية حرب أوكرانيا
الإعلام البريطاني يجند جيشاً من الصحفيين لتغطية حرب أوكرانيا
5 مارس 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد) 

مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، قررت الصحافة والمؤسسات الإعلامية البريطانية جميعاً التوسع في تغطياتها للحرب هناك بصورة غير مسبوقة منذ عقود طويلة. فقد جندت ما يشبه جيشاً كبيراً من الصحفيين والمذيعين والمراسلين والمصورين والفنيين لتقديم تغطيات حية موسعة على مدار الساعة للحرب الشرسة الدائرة هناك، وكأنها تستعيد أمجادها أيام الحرب العالية الثانية.
وفتحت مختلف الصحف ومحطات التلفزيون مساحات هائلة لتغطيات الحرب التي تصدرت صورها المأساوية في الأيام الأولى، الصفحات الأولى ونشرات الأخبار.
وخصصت الصحف المطبوعة عدداً كبيراً من الصفحات لتغطية الأزمة والحرب الناشبة من جميع الزوايا والاتجاهات والعواصم. بل أطلقت بعض الصحف حملات للتبرع لإغاثة شعب أوكرانيا، وتبرعت بعضها بمبالغ ضخمة، وأصدرت صحف شهيرة  صفحات مصممة خصيصاً حتى يستخدمها القراء في المظاهرات المؤيدة للشعب الأوكراني. وعمدت صحف أخرى  إلى تغيير حروف اسم العاصمة الأوكرانية بطريقة تعبر عن التضامن الأوروبي والغربي ضد الحرب.
 وصارت كثير من محطات التلفزيون تقدم من خلال استوديوهات في المدن الأوكرانية، تغطية مباشرة لما يجري ، عبر شبكة مراسلين ضخمة تغذي مختلف المنصات الإعلامية بالأخبار والصور ومقاطع الفيديو على مدار الساعة، وسط اهتمام هائل بالحرب الأولى من نوعها التي تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية قبل نحو 75 عاماً.
وعلى الرغم من خطورة الوضع في أوكرانيا مع تقدم القوات الروسية على مختلف المحاور، لم تجد الصحف البريطانية والمؤسسات الإعلامية الكبرى مفراً من الاعتماد على أعداد متزايدة من المراسلين على الأرض.
وقررت صحيفة «ديلي ميل» استخدام اسم Kyiv للإشارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف في تقاريرها، بدلاً من Keiv، وفق النطق الروسي، في خطوة رمزية للتعبير عن التضامن مع أوكرانيا.
كما قررت الصحيفة فتح باب التبرعات، ووجهت نداء للقراء من أجل التبرع لإغاثة الشعب الأوكراني، واستطاعت أن تجمع 268 ألف إسترليني في أول 24 ساعة، بالإضافة إلى نصف مليون إسترليني من لورد روثيرمير رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للصحيفة في مستهل إطلاق حملة التبرع. وقال اللورد روثيرمير: «يتعين علينا في بريطانيا أن نقوم بدورنا أيضا. لذلك أطلقت «ديلي ميل» و«ميل أون صنداي» معاً نداء عاجلا للمساهمة في مساعدة العائلات المتضررة. ليس هناك وقت لنخسره. لذلك قررت المؤسسة التبرع بنصف مليون جنيه إسترليني لإطلاق الحملة». 
وسارت «ميل أون لاين» على خطى شقيقتها الصحيفة المطبوعة، وقررت استخدام اسم «Kyiv» بدلاً من Keiv.   وقرر الموقع أيضاً التوسع في الاستعانة بصحفيين ومصورين وفنيين للعمل في أقسام الفيديو والصور بجميع غرف الأخبار، كما تواصل فرق الصحفيين التي تعمل في لندن ونيويورك وواشنطن وسيدني عملها على مدار الساعة بالتنسيق معاً لمواصلة التغطية الموسعة. وعلى الرغم من أن الميديا البريطاني تؤكد في تغطياتها على مواقفها المبدئية ضد الحرب ، إلا أن بعض المعلقين يقولون إن الإعلام الغربي عموما يستغل التطورات الدرامية لتحقيق مكاسب مالية بالإفراط في التغطية لاستقطاب المزيد من الجمهور والترويج للمواقف السياسية للحكومات.

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