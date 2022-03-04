صحفي شهير يختتم رحلة نجاح باهرة

لندن (الاتحاد)

بعد 13 عاماً من العمل المضني، وكثير من السجائر والعرق، قرر مارتين كلارك رئيس تحرير موقع «ميل أون لاين» البريطاني الرحيل، بعد نجاح كبير لم يتوقعه حتى هو نفسه في البداية.

استطاع كلارك خلال سنوات عمله الطويلة أن يجعل من الموقع أحد أهم وأضخم المنصات الإعلامية في بريطانيا والعالم بأسره.

وكان قد أعلن في ديسمبر الماضي عزمه التخلي عن دوره في «ميل اون لاين» للسعي وراء تحديات جديدة، لكنه قال إنه سيبقى متاحاً للمؤسسة حتى نهاية 2022 لدعمها خلال فترة البحث عن قيادة جديدة.

وقال اللورد روثيرمير رئيس مجموعة DMGT مالكة صحيفة «ديلي ميل» و«ميل أو نلاين» إن داني جروم سيتولى الأسبوع المقبل مهام رئيس التحرير الدولي للموقع، وسيشرف على العمليات التحريرية في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

وقد طالب كلارك الذي أمضى 37 عاما في صالات التحرير الصحفي قضى منها 27 عاماً رئيساً للتحرير، الصحفيين بضرورة التعاون بكل التزام مع رئيس التحرير الجديد. وفي كلمة ألقاها خلال حفل توديعه الأسبوع الماضي، قال: «أن تصبح رئيساً للتحرير ذلك أمر يجعل منك وحشاً… أو ما هو أكثر من وحش في حالتي أنا».

المفارقة أنه بعد كل النجاح الذي حققه مع ميل أون لاين، كشف لزملائه أنه في البداية لم يكن يعتبر أن هذا هو المنصب الذي يريده بالفعل.

وأضاف: «افترضت عندما توليت المنصب أنني تعرضت للخداع. وربما كان ذلك صحيحا لكن على أية حال أدركت بسرعة جدا كيف أن الصحافة الإلكترونية تقدم للصحفيين ميزة كبرى من خلال إمكانية قياس مدى تفاعل القراء مع ما تنشره في الحال».

وتابع أنه بعد وقت قصير صار الموقع بالنسبة له يشبه الإدمان.. وكذلك القراء. وأصبح من المستحيل بالنسبة له بعد شهور قليلة التفكير في العودة مرة أخرى للصحافة المكتوبة، عندما كان يعمل من أجل إصدار عدد مطبوع واحد من الصحيفة كل يوم أو يخمن هو وفريقه ماذا يريد القراء قراءته، بدلاً من معرفة الحقيقة على الفور من خلال تفاعلهم عبر المنصات الرقمية.