مراهق يدفع حياته ثمناً لإنقاذ فتاة

أحمد عاطف (القاهرة) شهدت مصر حادثة قاسية حيث فقد شاب حياته أثناء إنقاذه فتاة من الغرق، بعد أن ألقت بنفسها في المياه في محاولة للتخلص من حياتها. وفقد أحمد، الذي لم يتخط عمره الـ 18 عامًا، حياته غرقًا، حسبما أظهرت التحقيقات. فقد شاهد فتاة تلقي بنفسها في مياه ترعة الإسماعيلية بإحدى مناطق القاهرة. ولم تجد الفتاة من ينقذها. فقفز المراهق في المياه لإنقاذها. بعد دقائق، تمكن بالفعل من إنقاذها ووصلت إلى بر الأمان، لكن المياه أنهكته فغرق ولم يجد من ينقذه. حاولت قوات الغوص الوصول إلى أحمد بعد اختفائه في المياه، لكنهم عثروا على جثته بعد ساعتين من البحث، لتنقل جثّته إلى المشرحة لدفنها، بينما ذهبت الفتاة إلى المستشفى مع أفراد من الأمن لاستكمال التحقيقات بعد تحسّن حالتها الصحية والنفسية. وبحسب التحقيقات، فقد جرفت المياه جثة الشاب لمسافة كيلومترين، بعد أن توفي غرقًا بسبب شد عضلي أصابه أثناء إنقاذ الفتاة، ولم يستطع مقاومة قوة تيار المياه، خاصة أنه كان يرتدي كامل ملابسه فتسببت في زيادة الجهد في مقاومته للمياه. وتستكمل النيابة العامة التحقيقات في الحادثة، للوصول إلى كافة تفاصيلها.