10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
مراهق يدفع حياته ثمناً لإنقاذ فتاة
شاب يغرق
4 مارس 2022 20:10

أحمد عاطف (القاهرة)
شهدت مصر حادثة قاسية حيث فقد شاب حياته أثناء إنقاذه فتاة من الغرق، بعد أن ألقت بنفسها في المياه في محاولة للتخلص من حياتها.
وفقد أحمد، الذي لم يتخط عمره الـ 18 عامًا، حياته غرقًا، حسبما أظهرت التحقيقات. فقد شاهد فتاة تلقي بنفسها في مياه ترعة الإسماعيلية بإحدى مناطق القاهرة. ولم تجد الفتاة من ينقذها. فقفز المراهق في المياه لإنقاذها. بعد دقائق، تمكن بالفعل من إنقاذها ووصلت إلى بر الأمان، لكن المياه أنهكته فغرق ولم يجد من ينقذه.
حاولت قوات الغوص الوصول إلى أحمد بعد اختفائه في المياه، لكنهم عثروا على جثته بعد ساعتين من البحث، لتنقل جثّته إلى المشرحة لدفنها، بينما ذهبت الفتاة إلى المستشفى مع أفراد من الأمن لاستكمال التحقيقات بعد تحسّن حالتها الصحية والنفسية.
وبحسب التحقيقات، فقد جرفت المياه جثة الشاب لمسافة كيلومترين، بعد أن توفي غرقًا بسبب شد عضلي أصابه أثناء إنقاذ الفتاة، ولم يستطع مقاومة قوة تيار المياه، خاصة أنه كان يرتدي كامل ملابسه فتسببت في زيادة الجهد في مقاومته للمياه. 
وتستكمل النيابة العامة التحقيقات في الحادثة، للوصول إلى كافة تفاصيلها.

غرق
إنقاذ
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©