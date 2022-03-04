«عِش إجازتك صح» في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جزيرة ياس، إحدى أبرز وجهات التسلية والترفيه الرائدة في العالم، عن إطلاق عرض الربيع الاستثنائي لتمنح ضيوفها فرصة قضاء عطلة ممتعة عند حجز باقة الإقامة واللعب بين 3 مارس و3 أبريل والإقامة في فنادق الوجهة بين 3 مارس و29 أبريل من هذا العام. وتأتي هذه الباقة المميزة استكمالاً لحملة التسويق الجديدة التي تحمل شعار «عش إجازتك صح»، والتي توفر للضيوف تجارب جديدة غامرة. وتستفيد العائلات عند حجز باقة الإقامة واللعب في أحد فنادق جزيرة ياس الفاخرة لمدة ليلتين على الأقل قبل 3 أبريل 2022 من ترقية مجانية لتشمل إقامتهم وجبتين عشاء مجانيتين يومياً لشخصين طول فترة الإقامة، مع إمكانية الدخول إلى متنزهات الوجهة الترفيهية الثلاثة التي حطمت أرقاماً قياسية عالمية، عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالإفطار الرمضاني خلال شهر رمضان المبارك في المطعم الذي يقدم مائدة الإفطار في فندقهم المفضل، من بين ستة فنادق مشاركة في عرض موسم الربيع، بما فيها دبليو أبوظبي جزيرة ياس؛ وكراون بلازا جزيرة ياس أبوظبي، وجزيرة ياس روتانا، وسنترو جزيرة ياس باي روتانا، وراديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس، وبارك إن باي راديسون جزيرة ياس. وتسعى الحملة إلى تشجيع السياح الشباب على قضاء عطلات استثنائية تتضمن مختلف الأنشطة الممتعة في وجهة واحدة تمتد على مساحة 25 كم مربعاً، وتوفر زيارة المتنزهات الترفيهية التي حطمت أرقاماً قياسيةً عالمية، وتجارب السباق والتسلق والتحليق ولعب الغولف، وإمكانية التسوق في أفخم المتاجر العالمية وزيارة أرقى المطاعم والإقامة في أفخر الفنادق. ويشدد الفيديو الذي يستمر لمدة دقيقة واحدة على المرح والفوائد التي يحصل عليها المسافرون ويسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الأنشطة التي توفرها جزيرة ياس لتضمن لضيوفها عطلة لا تُنسى. وتدور قصة الفيديو في فصل دراسي يتحدث فيه الطلاب عن عطلاتهم الصيفية، حين تعترض بطلة الفيديو لتقول إن عطلتها كانت مخيبة للآمال وأنَّ جميع زملائها لم يستمتعوا بعطلاتهم حقاً، ثمَّ تصف رحلتها المثالية في جزيرة ياس وتقارنها بالرحلات الاعتيادية المملة، وتتحدث عن أجمل ميزات الجزيرة، بينما يعرض الفيديو في الوقت نفسه منتزهات الجزيرة الترفيهية الحائزة على الجوائز والمرافق الترفيهية التي حطمت الأرقام القياسية وسباقات السيارات المذهلة وحفاوة الضيافة التي ترقى إلى مستوى العالمية.