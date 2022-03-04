أول ظهور للفنانة ليزا بعد أعوام من الاختفاء

شعبان بلال (القاهرة)

ظهرت الفنانة المصرية ليزا أحد أبطال المسلسل الشهير هند والدكتور نعمان بعد نحو 38 عامًا من الغياب، وكان ظهورها الأخير في المسلسل وهي طفلة صغيرة.

وتحدثت الفنانة عن سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ أن كانت في الثانية عشر من عمرها، حيث ذهبت إلى هناك والتحقت مباشرة بإحدى المدارس هناك، وتزوجت مبكرا وأنجبت توأما، وهو ما جعلها تختفي طوال تلك السنوات فهي كانت تهتم بهما.

وقالت ليزا إنها كانت تنوي العودة إلى مصر، لكنّها اشنغلت في تربية أبنائها، لذلك فإنها ظلت في كاليفورنيا منذ عام 1989 وحتى الآن، وأعربت عن اندهاشها من تذكّر الجمهور لها حتى الآن رغم مرور كل تلك السنوات، وكذلك عن اشتياقها للعودة إلى مصر للاستمتاع لما كانت تعيشه في طفولتها، سواء الأكلات الشعبية الشهيرة أو الأماكن التي كانت تتجول بها في مصر.

ويحظى مسلسل هند والدكتور نعمان بشعبية كبيرة وسط الجمهور العربي، حيث المسلسل المشكلات المجتمعية بطرق بسيطة، مما جعله يستمر في العرض على شاشات التلفاز العربية على مدى أكثر من 30 عاما ماضية.

وكانت ليزا واحدة من أشهر الأطفال في الوسط الفني المصري قديما، واشتهرت بأدائها المميز وخفة ظلها، وشاركت خلال طفولتها في عدد من الأعمال السينمائية الشهيرة منها كراكون في الشارع، الزيارة الأخيرة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكذلك فيلم انتحار صاحب الشقة.