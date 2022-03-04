عادات خاطئة تؤثر على فقدان دهون البطن

ترتبط دهون البطن بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري، ومن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس إغفال أهمية النشاط البدني في عملية فقدان دهون البطن، ووفقا لتقرير لشبكة تايمز ناو نيوز الهندية" times news"، هناك بعض العادات والأخطاء الأخرى التي يمكن أن تسهم في عدم القدرة على فقدان الدهون الحشوية.

فيما يلي بعض الأسباب التي قد تجعلك غير قادر على فقدان الدهون الحشوية:

تناول الطعام للقضاء على التوتر:



لا يمكن تجاهل الأكل الناتج عن التوتر باعتباره ممارسة غير شائعة، ومع ذلك ، يمكن أن تسهم هذه العادة بشكل كبير في تراكم الدهون الحشوية، علاوة على ذلك ، بسبب الاستهلاك المفرط للأطعمة المريحة الغنية بالسكر والأصناف المصنعة، يمكن تحدي الجهود المستمرة للتخلص من الدهون الحشوية.

شرب العصائر بكثرة:



إذا كنت تلجأ غالبًا إلى العصائر وعصائر الفاكهة وغيرها من المشروبات بحجة استهلاك سعرات حرارية أقل، فقد حان الوقت لتغيير ذلك والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة والسكر الذي يتم تناوله من خلال هذه المشروبات.

تؤمن بملصقات الأطعمة قليلة الدسم:



تهدف ملصقات الأطعمة قليلة الدسم لتشجيع الأفراد الذين يتبعون إرشاد اللياقة البدنية لاختيار ما يبدو أنه الاختيار الصحيح، ومع ذلك، للتعويض عن الدهون، غالبًا ما يتم تحميل هذه الأطعمة "الصحية" بالسكر والملح والإضافات غير الصحية التي يمكن أن تعيق عضلاتك.

تركز على الكمية وليس الجودة:



قد يكون الاعتدال في تناول السعرات الحرارية استراتيجية شائعة لفقدان الوزن ولكن الخبراء لا يعتبرونها دائمًا الأكثر حكمة، وذلك لأن التركيز على السعرات الحرارية قد يؤدي إلى حالات من الجوع القسري والتي يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وعدم القدرة على ذلك فقدان الوزن، وزيادة الوزن في نهاية المطاف.

الحبوب المكررة متأصلة في نظامك الغذائي:



تندرج عناصر مثل المعكرونة والخبز الأبيض والسكر الأبيض وما إلى ذلك ضمن فئة الأطعمة المكررة، إذا كنت تعمل على فقدان الدهون الحشوية ولكنك تنهي يومك بتناول طبق من السباجيتي، فقد تلحق الضرر بجسمك أكثر من نفعه، وذلك لأن هذه الأطعمة عالية المعالجة ومنخفضة القيمة الغذائية ويمكن أن يؤدي استهلاكها إلى زيادة دهون البطن.