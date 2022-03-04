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دنيا
نايكي تغلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتاً
نايكي تغلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتاً
4 مارس 2022 08:49

أعلنت شركة نايكي للملابس الرياضية، أنها ستغلق مؤقتاً جميع متاجرها في روسيا لتنضم بذلك إلى العديد من العلامات التجارية الغربية التي علقت أعمالها في هذا البلد بعد الهجوم على أوكرانيا.
وفي وقت سابق من الأسبوع قالت نايكي إنها ستعلق مؤقتاً بيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها في روسيا ووجهت زبائنها هناك إلى متاجر أخرى.
ويغطي القرار المتاجر التي تملكها نايكي وتلك التي تديرها أيضاً.
كما أعلنت الشركة أن مؤسستها ستتبرع بمليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وللجنة الإنقاذ الدولية لدعم جهود الإغاثة.

المصدر: وكالات
نايكي
روسيا
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