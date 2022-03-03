تصوير جسم طائر غريب يشبه الشمس ليلا

مصطفى أوفى (الاتحاد) سجل رجل بريطاني مقطع فيديو لضوء غريب سريع الحركة في السماء بالقرب من منزله، بحسب ما تناقلته صحف بريطانية. أصيب دان بينجلي بالحيرة وهو يشاهد الجسم الغريب في سماء الليل من منزله في قرية "سيتون". على الفور، أمسك دان بهاتفه وبدأ في تصوير فيديو من هذا الشيء المجهول وسجل لقطات لما يبدو وكأنه نقطة برتقالية من الضوء تتحرك عبر سماء الليل. ونقلت صحيفة "ميرور" عن موقع "كورنوال لايف" أن دان رأى المشهد حوالي الساعة 7 مساءً وهو "ضوء دائري كبير" يطفو في السماء. ويقول دان إن الجسم، الذي بدا أكبر بكثير للعين المجردة، تحرك "أسرع من أي قمر صناعي" وغير اتجاهه بطريقة تتحدى الفيزياء. وأضاف "بدا الجسم وكأنه مشتعل، لكن لا يمكن أن يكون نيزكًا أو أي شيء آخر. لقد غير الاتجاه، أفقيًا أمامي ثم غير الاتجاه مرة أخرى". وأوضح "لم أرَ شيئًا كهذا في حياتي". عند سؤاله عما إذا كان قد رأى ما يعتقد أنه جسم غامض من قبل، قال دان "كان هناك شيء واحد، في الواقع، منذ حوالي 27 عامًا. كان ذلك في الشتاء وكان الجسم بالتأكيد مركبة فضائية". وأوضح دان أنه شعر بالتعاطف مع الأشخاص الذين رصدوا مثل هذه الأجسام الطائرة الغريبة غير المحددة، مثل امرأة أخبرت مؤخرًا أنها رصدت ماسة غريبة من المعدن في السماء، لأنهم غالبًا ما يتعرضون للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، أصر على أن الأشخاص الذين يتركون مثل تلك التعليقات سيغيرون رأيهم إذا رأوا شيئًا مثل ما رآه.