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79 مليون دولار لـ«إمبراطورية الضوء»
79 مليون دولار لـ«إمبراطورية الضوء»
4 مارس 2022 01:55

لندن (أ ف ب)

حققت لوحة «إمبراطورية الضوء» للفنان رينيه ماغريت، وهي تحفة فنية من القرن العشرين، 79.47 مليون دولار في مزاد نظمته دار سوذبيز بلندن، وقالت الدار إن اللوحة سجلت رقماً قياسياً على صعيد أعمال الفنان البلجيكي المعروف بـ«معلّم السريالية» المبيعة في المزادات. 
ورسم ماغريت «إمبراطورية الضوء» عام 1961 لصديقته وملهمته آن ماري غيليون كرويه، وهي ابنة جامع الأعمال البلجيكي بيار كرويه، وبقيت اللوحة منذ تلك السنة موجودة لدى العائلة.
وتُظهر اللوحة منزلاً مضاءً بمصباح أثناء الليل، في حين أنّ السماء الزرقاء الملبدة بالغيوم تشير إلى أنّ التوقيت هو النهار.

دار سوذبيز
لندن
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