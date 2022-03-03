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دنيا
لوسيد أير.. سيارة كهربائية خارقة
لوسيد أير.. سيارة كهربائية خارقة
4 مارس 2022 01:56

واشنطن (د ب أ)

من وادي السيليكون حيث توجد شركات التكنولوجيا الأميركية، تأتي سيارة كهربائية جديدة تتفوق بشدة على السيارات الأقوى حالياً مثل مرسيدس إي.كيو.إس، وتسلا موديل إس، وبورشه تايكان، وتحمل السيارة الجديدة اسم «لوسيد أير».

وتقول إدارة الحماية البيئية الأميركية إنها تعمل ببطارية قوتها 817 كيلووات/ساعة ومحرك بقوة 1111 حصاناً، ويصل مداها إلى نحو 840 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.

وتأتي السيارة فائقة القوة بشاحن بالغ القوة، حيث يستخدم هيكلاً بقوة 900 فولت ليصبح أسرع نظام لشحن السيارات الكهربائية في العالم، وتطرح السيارة «لوسيد أير»  مع خدمة الشحن المجاني لمدة 3 سنوات.

وادي السيليكون
أميركا
واشنطن
السيارات الكهربائية
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