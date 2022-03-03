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تحقيق حول مخاطر تيك توك على الصغار
تحقيق حول مخاطر تيك توك على الصغار
4 مارس 2022 01:56

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بدأت 8 ولايات أميركية، بينها كاليفورنيا وفلوريدا، تحقيقاً موسعاً حول التأثيرات الضارة لخوارزميات تطبيق تيك توك وأساليبه التسويقية على صحة الأطفال النفسية. 
وقال المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا: أطفالنا يكبرون في عصر الشبكات الاجتماعية، وأصبح محتواها جزءاً أصيلاً من حياتهم وهذا الأمر له آثار مدمرة على صحتهم العقلية وسلامتهم،
ويأتي هذا التحقيق بعد آخر، أطلقه عدد من المدعين العامين حول شركة «ميتا»، التي اتهموها بالترويج لإنستجرام بين الصغار، وتجاهل تقارير داخلية تشير إلى معاناة يمكن أن يتسبّب بها التطبيق، وفق وثائق سرّبتها موظفة سابقة لدى فيسبوك.

تيك توك
أميركا
كاليفورنيا
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