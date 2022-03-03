«تراث الجبال»

خولة علي (دبي)

وثّق الشاب الإماراتي خالد بن لقيوس علاقته بالجبال، مسقط رأس أجداده، حيث تعلم أن الماضي إرث حضاري لا يمكن التفريط فيه، وأقبل بشغف على استكشاف البيئة الجبلية، سيراً على نهج أهالي تلك المناطق، حيث يحرصون على ربط أبنائهم بالحياة التي كانت سائدة في الماضي والتعرف على طقوس ساكنيها، وذلك رغبة في الحفاظ على موروثهم الاجتماعي والثقافي، فعلى الرغم من نزوحهم إلى المناطق الحديثة، إلا أن البيوت القديمة المشيدة من الحجارة صامدة على رؤوس الجبال، وتستقبل الزوار والمغامرين ومحبي الطبيعة.

خالد بن لقيوس يتفحص الطريق

يستعيد خالد بن لقيوس ذكريات طفولته، عندما يشاهد السلاسل الجبلية بشموخها وعلوها، فقد كان والده يصطحبه إلى الأحياء القديمة على رؤوس الجبال، حيث المكان الذي نشأ فيه أجداده، ويقول: كنا نسير بالساعات على الرغم من وعورة الطريق وشدة انحداره، حتى نصل إلى البيوت الحجرية التي ما زالت قابعة بين أحضان الجبال، وعندما أتذكر تلك المشاهد أعرف قيمة العادات والتقاليد التراثية وأهمية الحفاظ على الموروث، والعمل على ترميم البيوت الحجرية وحمايتها من تأثير العوامل الطبيعية.

أحب خالد المغامرة واستكشاف ما تحويه هذه المناطق من آثار لم يكشف عنها، ومعالم وزراعات في ثنايا الجبال.

وأشار إلى كثرة الكهوف والتجاويف في باطن الجبال التي كانت وما تزال مأوى لبعض الحيوانات كالوشق، والوعل، والنمر العربي، معبراً عن إعجابه بالغزال الجبلي، حينما يقف بكل رشاقة وخفة على الصخور، في مشهد كأنه يعيش في محمية طبيعية.

أعضاء الفريق

وقال: في إحدى المرات أثناء تسلق الجبال، وجدت عدداً من المنحوتات الصخرية ربما تعود إلى حقب زمنية بعيدة، فيها رموز وخطوط ورسومات، تعد إرثاً سيكشف عن تاريخه يوماً ما، كما وجد كائنات بحرية متحجرة في مرتفعات جبال رأس الخيمة، وعملات قديمة مدفونة في القم، بالإضافة إلى ندرة ألوان الصخور.

ونبه إلى أن الجبال لا تخلو من المخاطر، فلابد أن يكون الفرد أكثر حذراً فيها، فأثناء تواجده بمفرده في منطقة جبلية، وكان نائماً في مكان مفتوح أعلى منزله المبني من صخور وفي منتصف الليل شعر بحركة غريبة وبعدها سمع صوتاً يصدر بقوة، فأضاء المصباح باتجاه ليشاهد أحد الحيوانات المفترسة، فرماه بحجر كبير ففر هارباً. ولفت إلى أن الجبال أصبحت خلال السنوات القليلة، وجهة مهمة لمحبي المغامرات والباحثين عن مساحة من الهدوء والراحة بعيداً عن الضوضاء، موضحاً أن رحلاته الاستكشافية مستمرة مع فريق من المغامرين، في محاولة البحث عن مواقع ومحطات لم تصل إليها الأقدام، فالجبال تخبئ الكثير من الأسرار، التي تنتظر الكشف عنها.