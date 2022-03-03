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جينيفر أنستون تأكل سلطة منذ 10 سنوات
جينيفر أنستون
4 مارس 2022 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الممثلة كورتني كوكس أن صديقتها النجمة جينيفر أنيستون كانت ملتزمة بتناول «كوب» سلطة لمدة عشر سنوات، منذ أن بدأت تناولها أثناء تصوير المسلسل الشهير «الأصدقاء».
ولفتت جريدة «Independent» البريطانية، إلى أن النظام الغذائي لـ «جينيفر»، يحتوي على الخضراوات الورقية، وتشرب كوباً من الماء بالليمون الدافئ فور الاستيقاظ، ثم تتناول مخفوقاً أو أفوكادو مع البيض، وفي وجبة الغداء، تفضل جينيفر السلطة أو الخضراوات الغنية بالبروتين، ثم تتناول وجبة مماثلة على العشاء، لكنها تنغمس أحياناً في الطعام المكسيكي الذي تحبه كثيراً.

جينيفر أنيستون
الخضراوات
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