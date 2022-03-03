الغوص.. «حب في الأعماق»

خولة علي (دبي)

تظل رياضة الغوص واحدة من الرياضات، التي أصبحت جاذبة لفئات مختلفة من الباحثين عن المغامرة وحب الطبيعية في الأعماق، حيث ينقلهم الغوص إلى محطات ثرية من المتعة والهدوء والاسترخاء، والانفصال التام عن العام الخارجي، بطريقة تشهد إقبالاً من الصغار والكبار، حيث يتلقى الراغبون تدريباتهم على أيدي خبراء في مجال الغوص، ومنهم أحمد شحيط أحد الغواصين في منظمة «PADI» العالمية للغوص، ومدرب الاستجابة الأولية للطوارئ، والمعتمد دولياً من «EFR» وعضو في جمعية الإمارات للغوص، والذي درب الكثير من الأفراد على اختلاف أعمارهم، ومن بينهم بعض الأطفال.

أطفال يستعدون للغوص

البداية

وعن بدايته يقول أحمد شحيط: انطلقت في رحلة تعلم الغوص بعد أن خضت ومارست الكثير من الرياضات البرية والجوية، التي كانت تنحصر فوق مستوى سطح البحر، ولكن لم أجد شغفي فيها، حتى جاءتني فرصة تجربة، عالم يجمع بين الإثارة والهدوء وبين الحماس والسكون النفسي والسلام الداخلي والبقاء تحت الأعماق لمدة طويلة من الزمن بمساعدة معدات الهواء، لذا قررت البحث عن أقرب مركز معتمد في الدولة والتحقت بدورة غواص مبتدئ، استمرت عدة أيام، وسرعان ما أُسرت بالمناظر الخلابة والكائنات الجميلة والألوان الزاهية، وماهي إلا أسابيع، وإذ بي أنجرف في بحر هذه الرياضة وأنغمس فيها أكثر، لانتقل من مستوى إلى مستوى أعلى.

ولم يكتف شحيط بإبقاء هذه المتعة لنفسه، بل وضع هدفاً بأن يشارك الناس هذه المشاعر الجميلة عبر إرشادهم ومساعدتهم لدخول هذا العالم مشيراً إلى أن هناك الكثير من التحديات إلا أنها لم تقف أمام رغبته لتحقيق مستوى عال من التدريب، وحصوله على شهادة مدرب معتمد دولياً.

أحمد شحيط في تدريب نظري لأحد الأطفال (من المصدر)

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أوضح أحمد شحيط أن هذه الرياضة لاتقتصر على الرجال فقط، بل يمكن للنساء المشاركة فيها أيضاً خصوصاً بعد توافر مدربات معتمدات دولياً من فئة النساء في مختلف أنحاء الدولة، كما أن لأصحاب الهمم نصيباً في هذه الرياضة بتوافر مدربين مرخصين ومؤهلين على تدريبهم، وعلى خبرة في التعامل معهم أيضاً.

ولفت إلى أنه هناك برامج خاصة أيضاً للأطفال من عمر 10 إلى 14 عاماً، حيث يصل إلى عمق أقصاه 12 متراً تحت سطح البحر مع أحد الوالدين أو محترف كمدرب أو مساعد مدرب، وهناك دورة غواص مياه مفتوحة 15 عاماً فما فوق يصل إلى عمق 18 متراً تحت سطح البحر، بالإضافة إلى الكثير من الدورات التخصصية مثل التصوير الفوتوغرافي تحت الماء، والغوص العميق.

ومن واقع تجربة في تدريب الأطفال فإنه يجد أنهم سريعو التعلم والإتقان ودائماً ما يتعلمون المهارات والمتطلبات بشغف ومتعة، وينعكس ذلك بدوره على أدائهم، وعادةً ما يتفوقون على الكثير من البالغين بحماسهم الإيجابي.