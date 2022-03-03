شخصية جديدة في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت عالم وارنر براذرز أبوظبي عن تقديم شخصية جديدة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز» الشهيرة، حيث ستقوم «بات غيرل» بأول ظهور لها في اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، وبالتزامن مع فعالية «سيدات وارنر» المخصصة للسيدات.

وستنضم «بات غيرل» إلى «باتمان» في جهوده لمكافحة الجريمة والفساد في «غوثام سيتي»، وستجوب طائرات الشرطة المروحية سماء «غوثام سيتي» لمساعدة «بات غيرل» في مساعيها للحفاظ الأمن والحماية، حيث ستشق أشعة الأنوار الساطعة سماء المدينة المظلمة لتكشف للضيوف عن شخصية «بات غيرل»، وتتيح لهم مشاهدتها خلال ظهورها المميز لأول مرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتمثل شخصية «بات غيرل» الإضافة الأحدث على مجموعة شخصيات «دي سي سوبر هيروز» التي تحظى باهتمام كبير لدى ضيوف عالم وارنر براذرز أبوظبي، والتي ستمنحهم فرصة مميزة للقاء بها والتفاعل معها، وقضاء أوقات ترفيهية لا تنسى، كما سيساهم ظهور «بات غيرل» إلى جانب «باتمان» في «غوثام سيتي» في تعزيز التجربة الترفيهية المتكاملة التي توفرها المدينة الترفيهية لضيوفها من عشاق شخصية «باتمان الشهيرة.

وسيستمتع الضيوف بالمجموعة الواسعة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تستضيفها «غوثام سيتي» في إطار«موسم باتمان» الذي تتواصل فعالياته حتى 31 مارس، وستتمكن السيدات أيضاً من المشاركة في فعالية «سيدات وارنر» وقضاء تجربة ترفيهية متميزة في أجواء من الراحة والخصوصية التامة.