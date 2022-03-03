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«أناقة».. حسب نوع جسمك
«أناقة».. حسب نوع جسمك
4 مارس 2022 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

تجعلنا الملابس المعاصرة والمريحة التي تتناسب مع كل نوع جسم نشعر بثقة وجرأة وأناقة بشكل أكبر، ولكي تبدو بمظهر أنيق مثالي، عليك أولاً التعرف على بنية جسمك ونوعه بشكل صحيح حتى تتمكن من ارتداء الملابس الملائمة، فوفقاً لجريدة «Hindustan Times» الهندية، فإن خبراء الموضة والأزياء ينصحون باتباع الإرشادات التالية والتي قد تساعدك في الاختيار الأمثل لملابسك:

الشكل
إذا كان جسمك ذا منحنيات وخصراً محدداً، فهو على شكل تفاحة، أو إذا كانت لديك بنية أكثر استقامة فيكون على شكل مستطيل، أو إذا كانت منطقة الرجلين أعرض من الكتفين فيكون شكل جسمك كمثرى، أو إذا كانت المسافة ذاتها متوازنة فتكون أشبه بالساعة الرملية، فمعرفة شكل الجسم تسهل عليك اختيار المناسب.

الخامات
يمكن أن تجذب الأقمشة الانتباه تجاه أجزاء معينة من الجسم أو تصرف الانتباه عنها، لذلك يمكن اختيار القطن بدلاً من الصوف السميك الذي يجعل الجزء العلوي من الجسم يبدو ضخماً في شكل الجسم الكمثرى، واستخدام الملابس الجلدية للأجسام التي على شكل الساعة الرملية، ويعمل «الساتان» والحرير على جعل الجسم المستطيل يبدو أكثر نحافة، وتفتقر الأقمشة اللامعة لقدر كبير من التمدد اللازم للأجسام على شكل تفاحة.

الأنماط
يمكن لأنماط القماش وطباعته أن تؤدي إلى عدم توازن الملابس على بعض الأجسام، حيث تتناسب المطبوعات الجريئة مع النصف العلوي من الأجسام ذات شكل الكمثرى، في حين يجب تجنُب الأنماط المشغولة في الملابس السفلية لجسم الساعة الرملية، وتُعتبر المطبوعات ذات الألوان الخافتة مثالية لجسم التفاحة، وهناك حاجة ماسة إلى المطبوعات ذات الألوان الساطعة لإضفاء مظهر منحني على الجسم المستطيل.

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