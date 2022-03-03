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بيع عملين للفنان بانكسي بملايين الدولارات
لوحة "فاندالايزد اويل (شوبرز)" للفنان بانكسي
3 مارس 2022 19:29

بيع عملان لفنان الشارع الشهير بانكسي بملايين الدولارات لكل منهما، خلال مزاد نظم في العاصمة البريطانية لندن.
وبيعت لوحة "فاندالايزد اويل (شوبرز)" الزيتية التي تمثل مروحيات عسكرية تقتحم منظرا طبيعيا ريفيا، في مقابل 4,4 مليون جنيه استرليني (نحو 5,9 مليون دولار أميركي).
وتخطى هذا السعر التوقعات التي كانت تراوح بين 2,5 مليون جنيه استرليني و3,5 مليون.
وقالت دار "سوذبيز" إن هذه اللوحة تحمل "رسالة مناهضة للحرب" من بانكسي، فنان الشارع المتحدر من مدينة بريستول في غرب إنجلترا والذي لا تزال هويته الحقيقية لغزا.

  • لوحة
    لوحة "الفتاة مع البالون"

وخلال المزاد نفسه، بيعت نسخة من لوحة "الفتاة مع البالون" للفنان البريطاني في مقابل 2,8 مليون جنيه استرليني (3,75 مليون دولار).  وكانت قيمتها التقديرية تراوح بين مليوني جنيه استرليني وثلاثة ملايين.
كان العملان ضمن مجموعة المغني روبي وليامز.
وظهر هذا الرسم، الذي يمثل فتاة صغيرة تمد يدها باتجاه بالون أحمر متطاير على شكل قلب، في بادئ الأمر على جدران لندن اعتباراً من 2002 وأعيدت بنسخ مختلفة مذاك.
بيعت لوحة لبانكسي، بعنوان "غايم تشاينجر" (تغيير المعادلة) تكرّم أفراد الطواقم العلاجية، في مارس 2021، مقابل 16,75 مليون جنيه استرليني (22,4 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي لأعمال الفنان خصص للهيئة الصحية البريطانية.

المصدر: آ ف ب
بانكسي
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