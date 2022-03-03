العربي المصاب في أوكرانيا يكشف لـ«الاتحاد» التفاصيل
أرشيفية
3 مارس 2022 17:46
عبد الله أبو ضيف ( القاهرة )
رحلة حلم قضاها محمد سعد رجب من البحيرة حتى وصوله لمدينة خاركوف الأوكرانية لم يكن يتخيل في أي من أيامها أن يكون العربي الأول الذي يصادف إصابته بسبب الحرب التي اشتعلت بين الدولة التي يعيش بها وروسيا، حيث تعرض لمقذوف من طائرة روسية خلال سيره في الشارع.
الشاب المصري البالغ من العمر 26 عاما قال لـ«الاتحاد» إنه متزوج من أوكرانية سافر لها في الفترة الأخيرة ليكون بجانبها بينما تضع مولودهما الثاني، وتصادف سيره في الشارع ليشتري اللبن لمولوده قبل أن يتعرض لمقذوف أدى إلى إصابته في مناطق متفرقة من جسده.
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بأسرة محمد سعد في مصر، بينما تم توجيه السفير المصري في أوكرانيا بمتابعة حالته الصحية حتى خروجه من المستشفى، حيث وجه الشكر للسلطات المصرية لما قدمته من اهتمام حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى إلى منزله ليبقى بجوار زوجته ومولوده.
سعد رجب أشار في حديثه إلى أنه يتمنى أن لا تسفر الحرب عن مزيد من الضحايا، وأن يتمكن من العيش مع زوجته وطفليهما بسعادة حيث يمكنهم السير في الشارع من دون أن يخافوا من أن يصابوا بالرصاص بسبب الحرب، مشيرا إلى أن حياته تغيرت تماما بسبب الحرب.
وجددت وزارة الخارجية المصرية عطفا على إصابة المصري سعد التأكيد على التنسيق المستمر مع كافة السفارات المصرية والعربية في البلدان المجاورة لأوكرانيا لعودة العالقين الراغبين في العودة إلى مصر.