يكسر الرقم القياسي لسحب قطار بأسنانه

عبد الله أبو ضيف ( القاهرة ) أعلن المصارع المصري أشرف كابونجا أنه تمكن أخيرًا من تحطيم الرقم القياسي المسجل لسحب قطار مترو بعد سحبه بأسنانه وذراعية بحمولة تقدر ب300 طن. وأضاف كابونجا، الذي خصصت له الحكومة المصرية ورشة كاملة لكسر الرقم القياسي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، لـ«الاتحاد» أن هذا الأمر يجعله الرجل الأقوى في العالم حسب الرقم المسجل في الموسوعة، مشيرا إلى أنه ظل يتدرب لفترات طويلة قبل أن يتمكن من تحقيق حلمه. كابونجا الرجل المصري، الذي دخل عالم التمثيل ليحذو حذو عدة محترفين مصريين في مجال كمال الأجسام والمصارعة أبرزهم الشحات مبروك وممدوح فرج، من محافظة الإسماعيلية الساحلية، حيث امتهن المصارعة وعمل على أن يكون أقوى رجل في العالم.
وأكد كابونجا أن الرقم الجديد أصبح معترفا به من موسوعة «جينيس»، مشيرا إلى أنه سحب مترو الأنفاق بذراعيه بحمولة تبلغ نحو 300 طن، ليكسر الرقم القياسي المسجل لسحب نحو 260 طناً عام 2003. كان كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية، حصل على تصنيف موسوعة «جينيس»، بعد كسره للرقم القياسي الهندي لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذي حققه الهندي الذي سحب شاحنة تزن 13 طنا.