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دنيا
«الفلك الدولي» يحدد أول أيام شهر شعبان
أرشيفية
3 مارس 2022 16:53

تمكن مركز الفلك الدولي من تصوير هلال شهر شعبان نهار اليوم من خلال مرصد الختم الفلكي التابع له وذلك عند الساعة 10:30 صباحا وهو على بعد 9.0 درجة من الشمس وكان عمره 12 ساعة.

ونظرا لاستحالة رؤية هلال شهر شعبان مساء أمس "الأربعاء" ولكون رؤيته ممكنة مساء اليوم الخميس بالعين المجردة أو بالتلسكوب من معظم دول العالم الإسلامي فمن المتوقع أن يكون يوم غد الجمعة 4 مارس الجاري أول أيام شهر شعبان في غالبية دول العالم الإسلامي وأن تكون بدايته يوم السبت 5 مارس الجاري في بعض الدول خاصة الواقعة في شرق العالم الإسلامي.

المصدر: وام
رمضان
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