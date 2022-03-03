فتح باب التسجيل لمسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو»

أبوظبي (الاتحاد) أعلن مهرجان العين السينمائي عن فتح باب التسجيل للدورة الثانية من مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ» بالتعاون مع «مهرجان أبوظبي» الشريك الثقافي الاستراتيجي، وسيبدأ «العين السينمائي» في استقبال السيناريوهات الخاصة بالإبداعات المحلية لكي يتمكن أصحابها من تنفيذ أفلامهم للمشاركة بها في فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان. وقد بدأ «العين السينمائي» في استلام السيناريوهات من خلال الموقع الرسمي للمهرجان www.alainfilmfest.com، حتى تاريخ 15 يونيو 2022، لاختيار 3 سيناريوهات فائزة يحصل كل منها على جائزة قيمتها 20 ألف درهم، بحسب الشروط والأحكام الواجب توافرها، بأن يكون كاتب السيناريو إماراتياً لا يزيد عمره على 35 سنة، وأن يكون السيناريو أصلياً ومكتوباً مباشرة للسينما، أو مأخوذاً عن عمل أدبي منشور، وأن يكون نص الفيلم روائياً وليس وثائقياً، ويجب أن يغطي السيناريو المقدم مدة عرض لا تزيد على 30 دقيقة. وحول إطلاق النسخة الثانية من المسابقة، قال عامر سالمين المري، مدير ومؤسس مهرجان العين السينمائي: تم الإعلان عن مبادرة مسابقة «مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ» في الدورة الثالثة في العام 2020، بالتعاون مع «مهرجان أبوظبي» الذي يعد من أبرز وأهم المهرجانات الثقافية في المنطقة، بهدف الكشف عن مواهب جديدة من شأنها خلق جيل جديد من الكتاب الإماراتيين، الذين يستطيعون من خلال سيناريوهاتهم إثراء المحتوى المحلي بموضوعات جديدة ومختلفة تقدّم للسينما وتخلق حالة إبداعية متفردة، وقد لاحظنا هذا الأمر من خلال السيناريوهات المتميزة التي قدمت.
وتابع: هذه المبادرة الفريدة، أتت بثمارها حينما تم تنفيذ السيناريوهات الثلاثة وتحويلها إلى أفلام قصيرة، لعرضها في الدورة الرابعة من المهرجان، لذا فكان علينا أن نستمر في تعزيز ودعم كتاب السيناريو من المواهب الواعدة، إيماناً من «العين السينمائي» بمدى أهمية السيناريو في العمل الفني باعتباره أحد العناصر الأساسية المكونة للفيلم السينمائي، والتي تسهم وبشكل كبير في نجاح العمل وكذلك رفع مستوى جودة الأفلام القصيرة.
ومن جهتها
وأشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أنّ شراكة المهرجان مع «العين السينمائي» تسهم في تمكين الصناعات الإبداعية عبر الاحتفاء بالطاقات الشبابية الخلاقة التي تلعب دوراً في بناء مستقبل صناعة السينما المحلية، في إطار رؤية طموحة تستثمر في الشباب، وتزوّدهم بأدوات الابتكار تأليفاً للنص السينمائي وتمثيلاً وإنتاجاً وإخراجاً. وأضافت: تعمل مسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ، والتي تنطلق في دورتها الثانية لهذا العام، على استقطاب المواهب الإبداعية واكتشاف المبدعين المتميزين في إطار تكاملي يجمع بين المخرجين السينمائيين والمؤلفين وكتّاب السيناريو، في سبيل استدامة نهضة المشهد الفني بعناصره المختلفة. ويأتي إطلاق النسخة الثانية من المسابقة، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى منها، حيث نفذت السيناريوهات الفائزة لأفلام قصيرة، وعرضت على شاشات «العين السينمائي» في دورته الرابعة، وهي «النفق» للكاتب حمدان حارب، و«قفص» للكاتب علي لاري، و«حلم صغير» للكاتبة إسراء عبد العزيز الشحي، والتي تم اختيارها من قبل لجنة تحكيم متخصصة، تولى رئاستها المخرج والكاتب الإماراتي صالح كرامة، مع عضوي اللجنة السيناريست الإماراتي أحمد سالمين والمخرج الإماراتي د.حسين إبراهيم، وقد فاز فيلم «قفص» في الدورة الرابعة بجائزة لجنة التحكيم في مسابقة «الصقر الإماراتي للفيلم القصير».