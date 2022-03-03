طلاق كيم كارداشيان رسمياً من كانييه ويست

منح قاضٍ في لوس أنجليس الأربعاء نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الطلاق من المغني كانييه ويست الذي تزوجته عام 2014.

ومثلت كارداشيان أمام المحكمة افتراضياً عبر الانترنت، بينما مثّل ويست محاميه الذي لم يعترض على إنهاء الزواج.

وكان ويست الذي غيّر اسمه رسمياً ليصبح "يي" يعارض قبلاً هذا الانفصال، ودعا كارداشيان مرات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن يتصالحا.

ورفعت كارداشيان العام الماضي دعوى طلاق بعدما انتشرت لأشهر عدّة في الإعلام شائعات تتحدّث عن صعوبات تواجه الثنائي في حياتهما الزوجية وعن مشاكل نفسية يعاني منها مغنّي الراب.

وحضت كارداشيان محكمة في لوس أنجليس في بيان رفعته إليها الأسبوع الماضي على الإسراع في إجراءات الطلاق، قائلة "أرغب بشدّة أن أتطلّق".

وأضافت النجمة البالغة 41 عاماً "طلبت من كانييه أن يبقي طلاقنا خاصاً لكنّه لم يفعل ذلك".

وتابع البيان "أعتقد أنّ إنهاء المحكمة زواجنا من شأنه أن يساعد كانييه على تقبّل انتهاء علاقتنا الزوجية وعلى المضي قدماً" حتى نتمكن من "تربية أطفالنا بسلام".

وللثنائي أربعة أطفال هما الفتاتان نورث (8 سنوات) وشيكاغو (4 سنوات)، والصبيان ساينت (6 سنوات) وسالم (سنتين).



