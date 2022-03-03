اليوم 04:26
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
دنيا
وفاة نجم نشرات أخبار الظهيرة في فرنسا جان بيار
مذيع القناة الوطنية الفرنسية التلفزيونية جان بيرنو في استوديو يقع في بولوني بيلانكور
3 مارس 2022 12:36

توفي مقدم الأخبار الفرنسي الشهير جان بيار بيرنو، نجم نشرة الظهيرة على قناة "تي اف 1" (TF1) لأكثر من ثلاثة عقود، عن 71 عاماً، على ما أعلنت وكيلة أعمال زوجته مساء الأربعاء.

وقالت وكيلة ناتالي ماركيه - بيرنو "توفي والد توم ولو وأوليفييه وجوليا جراء تبعات إصابته بسرطان الرئة"، في نبأ أكدته لاحقا محطة "TF1" الفرنسية المصنفة من أبرز القنوات التلفزيونية الأوروبية.

وعلى مدى ثلاثة وثلاثين عاما، كان جان بيار بيرنو ضيفا محببا لدى ملايين الفرنسيين ممن تابعوه يوميا خلال تقديمه نشرة أخبار الساعة الواحدة بعد الظهر التي تهتم خصوصا بأخبار المناطق من دون التركيز على السياسة، ضمن صيغة محببة لدى كثيرين رغم الانتقادات التي تطاولها باستمرار.

لكنه توقف عن تقديم نشرات الأخبار في 18ديسمبر 2020، رغم أن هذا الموعد الإخباري اليومي كان لا يزال يسجل أعلى مستويات المشاهدة.

وكتبت قناة "TF1" في بيان "بمزيد من الأسى تلقينا نبأ رحيل جان بيار بيرنو"، مشيرة إلى أن "التلفزيون يفقد أحد أكبر صحافييه، وTF1 تفقد فردا من عائلتها".

ولفتت القناة إلى أن بيرنو "جسّد إعداد نشرة أخبار الساعة الواحدة بعد الظهر لأكثر من ثلاثين عاما، وهي مدة لم يعادلها أحد كافأها الجمهور من خلال إخلاص تام حتى نشرته الإخبارية الأخيرة في 18 ديسمبر 2020. وبذلك كان جزءا من كل عائلة فرنسية".

وأعلن جان بيار بيرنو في 23 نوفمبر الفائت إصابته بسرطان رئوي، بعد سنوات قليلة على خضوعه لعلاج من سرطان البروستات.

المصدر: آ ف ب
نشرة الأخبار
باريس
فرنسا
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
اليوم 01:19
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
اليوم 01:19
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
اليوم 01:19
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
اليوم 01:19
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©