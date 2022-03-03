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دنيا
رامز جلال يعرض 8 ملايين جنيه على كيروش في مقالب رمضان.. فهل قبل؟!
رامز جلال
3 مارس 2022 10:57

كشفت تقارير في الساعات الماضية عن رفض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عرضا للظهور في أحد برامج المقالب الرمضانية الشهيرة مقابل 500 ألف دولار أي ما يعادل 7 ملايين ونصف المليون جنيه.

  • مقالب رمضان.. رامز جلال يعرض 8 ملايين جنيه على كيروش.. فهل قبل؟!

 

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية أن كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، وأوضح: «رأى كيروش أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، وهي فترة تحتاج تركيز من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل».

وتابع شبانة: «يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع ضياء السيد أو وائل جمعة للظهور في رمضان المقبل، خاصة أن المنتخب سيكون حديث الشارع المصري حيث تتزامن انتهاء مرحلة الدور الحاسم مع بداية الشهر الكريم».

المصدر: وكالات
رمضان
رامز جلال
كيروش
مصر
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