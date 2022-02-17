اندثار لغة "اليامانا" بوفاة آخر من يتحدثها

اندثرت لغة أحد الشعوب الأصلية في أقصى جنوب أميركا الجنوبية بعد وفاة آخر المتحدثين بها.وتوفيت كريستينا كالديرون عن عمر ناهز 93 عاما. ومنذ وفاة أختها في عام 2003، كانت كريستينا آخر من يمكنه التحدث بلغة "يامانا" لغة شعب "ياجان". في السنوات الأخيرة، عملت كالديرون على إنقاذ اللغة من السقوط في هاوية النسيان عبر إنشاء قاموس للغة مع ترجمة كلماتها إلى اللغة الإسبانية. وقالت ليديا جونزاليس ابنة كالديرون على تويتر "رحلت ورحل معها جزء مهم من الذاكرة الثقافية لشعبنا". وأضافت أنه على الرغم من وفاة كاليدرون، لا يزال هناك أمل في الحفاظ على اللغة بشكل ما من خلال خروج القاموس الذي عكفت عليه إلى النور. كان شعب "ياجان" يعيش في أرخبيل بأقصى جنوب أميركا الجنوبية، وهي منطقة أصبحت الآن أجزاء من الأرجنتين وتشيلي. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك بضع عشرات من شعب "ياجان" على قيد الحياة، إلا أن الأجيال الأخيرة توقفت عن تعلم لغتها الأصلية.