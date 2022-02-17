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دنيا
ظهور «قرش الشبح» في نيوزيلندا
ظهور «قرش الشبح» في نيوزيلندا
18 فبراير 2022 01:42

سيدني (رويترز) 

اكتشف علماء في نيوزيلندا سمكة من نوع قرش الشبح النادر أثناء مسح أجروه قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الجنوبية في البلاد.
ولا تعد أسماك قرش الشبح، المعروفة باسم الكيميرا، من أسماك القرش حقاً، لكن ما يجمع بينهما هو أن الهيكل العظمي لكل منهما يتكون من الغضاريف وليس العظام.
وقالت بريت فينوتشي، الباحثة في المعهد الوطني النيوزيلندي لأبحاث المياه والغلاف الجوي: ما نعرفه عن هذه الأسماك عادة ما يكون من خلال الأسماك البالغة كبيرة الحجم، والتي يبلغ طولها متراً أو متراً ونصف المتر، لذا فإن العثور على واحدة في حجم راحة يدي هو أمر غير شائع بشكل لا يصدق.

نيوزيلندا
قرش
القرش
أسماك القرش
سمكة قرش
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