مجسم جليدي لـ«الكولوسيوم» على قمة الهيمالايا

تشيلينغ (أ ف ب)

أقامت مجموعة من الفنانين مجسماً مصغّراً لمدرج الكولوسيوم الروماني الشهير على ارتفاع نحو 3350 متراً في لاداخ بجبال الهيمالايا الهندية، واستخدم الفنانون كتلاً من الجليد قطعت بالمنشار من النهر المتجمد لقرية تشيلينغ الصغيرة.

واستوحت مجموعة «كانسينغ» المحلية مشروع المجسّم من مهرجان النحت الجليدي الدولي في هاربين الصينية، وأقامت النموذج الصغير من كولوسيوم روما عند مسار تشادار الشهير المخصص للمشي لمسافات طويلة والذي أقفل عامين بسبب الجائحة.

ويمتد هذا المسار الذي يستلزم اجتيازه سبعة أيام على طول نهر زانسكار المتجمد، وسط «صحراء جليدية» مذهلة.