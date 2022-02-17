بالصور.. 9 مناطق ساحرة في أوكرانيا

ترجمة: عزة يوسف

تتمتع أوكرانيا بالعديد من مناطق الجذب السياحي من المناظر الطبيعية والقلاع التراثية. وذكر موقع The Culture Trip بعض المواقع الشهيرة التي تعكس روح أوكرانيا وتقاليدها.

1- حقول دوار الشمس

يُعتبر زيت دوار الشمس من أكثر المنتجات الأوكرانية شعبية، وثاني أكبر مصدر للزيت في العالم. وتنتشر حقول دوار الشمس الضخمة في أوكرانيا، وتعد زهرته رمزاً وطنياً للبلد ولها تأثير كبير في ثقافة الشعب.

2- قلعة كاميانيتس

تقع القلعة على بُعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من البلدة القديمة، ويرجع تاريخها للقرن الرابع عشر الميلادي، وهي مكان مثالي في الوادي للاستكشاف والتقاط الصور، ويجب عدم تفويت النسخة المضيئة من القلعة لاختبار تجربة ممتعة.

3- أوبرا أوديسا

يقع المبنى التاريخي للأوبرا في قلب مدينة أوديسا، وهو أقدم مسرح فيها، افتُتح عام 1810. ويمكن للزوار مشاهدة العروض الشهيرة مثل «بحيرة البجع» وما وراء الكواليس، والتجول داخل المبنى الذي يعتبر قطعة معمارية رائعة.

4- نفق الحب

يُعد نفق الحب من المعالم الشهيرة في أوكرانيا، يقع خارج مدينة كليفان، وهو عبارة عن امتداد بطول ميلين من خطوط السكك الحديدية. يبدو كنفق لا ينتهي وكأنه مظلة من الأشجار الخضراء المورقة فوق المسارات، وهو من أكثر الأماكن التي يتم تصويرها.

5- كاتدرائية صوفيا

تُعد الوجهة المفضلة للسياح، وواحدة من مواقع «اليونسكو» في أوكرانيا، ومن أكثر المباني التاريخية المتفرِّدة مع واجهة متقنة. تتألَّف من 13 قبة ذهبية وتشتهر بزخارف الفسيفساء.

6- تحت الأرض

لرؤية أوديسا من جانب آخر، يمكن زيارة الأنفاق الجوفية، ويُعتقد أنها من أكبر الممرات الموجودة تحت الأرض. وتضم شبكة من المخابئ والأقبية وأنفاق الصرف، التي تبدو وكأنها بقايا مدينة تحت الأرض، تمتد لأكثر من 1600 ميل، وهي من أكبر المتاهات الحضرية في العالم.

7- نهر دنيير

تُعد الجولة في النهر تجربة مثالية لمحبي المغامرة عبر عربة طائرة لعبور مسافة بطول 532 متراً من الضفة اليمنى إلى الضفة اليسرى. وتُتيح إطلالة على مدينة كييف وشاطئ جزيرة تروكانيف، الموقع المثالي لمشاهدة غروب الشمس وأضواء قوس قزح.

8- حديقة سوفييفكا

تبدو رائعة في كل مواسم السنة، وتحتوي على صخور خلابة وشلالات وتماثيل وآثار رائعة، في تجربة للهروب من الضوضاء الصناعية.

9- جبال الكربات

وجهة لابد من زيارتها للاستمتاع بالهواء النظيف والمناظر الطبيعية الجبلية الآسرة، وهي وجهة مثالية لمحبي التخييم في أعلى نقطة على قمة جبل هوفرلا، أكبر جبال أوكرانيا. وعلى مقربة منها، تقع بحيرة سينيفير التي تشكلت نتيجة لزلزال، وهي أعمق وأكبر بحيرة جبلية في البلد.