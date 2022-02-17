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«ياس باي ووترفرنت».. استجمام وترفيه
«ياس باي ووترفرنت».. استجمام وترفيه
18 فبراير 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد) 

أطلقت «ياس باي»، الوجهة العصرية الرائدة للطعام والترفيه في العاصمة أبوظبي، الفعالية الأسبوعية «عطلة نهاية الأسبوع في ذا ووترفرنت». وتضم على طول الممشى عروضاً موسيقية حية وفعاليات ترفيهية خارجية، بدءاً من اليوم الجمعة 18 فبراير من الساعة 5:30 مساءً وحتى وقت متأخر من الليل. وتتنوع الفعاليات التي تستضيفها الواجهة، كالعزف الإيقاعي اليدوي على آلات موسيقية مصنوعة من صفائح معدنية، والعزف على الغيتار، كما يستمتع محبو الموسيقى الكلاسيكية بأعذب الألحان على الكمان والتشيلو والقيثارة. ويقدم عدد من العازفين والمغنين أجمل الأنغام والأغاني العالمية، في مواقع مختلفة من الواجهة. 
وتتميز الواجهة البحرية في «ياس باي» بمجموعة واسعة من مفاهيم الطعام ومرافق الترفيه والاستجمام، وتضم أكثر من 12 مطعماً ومقهى متفرِّداً، ورصيفاً بحرياً -Pier71، وممشى بطول 3 كيلومترات، بالإضافة إلى «الاتحاد أرينا»، أول «أرينا» داخلية متعددة الأغراض في أبوظبي، وأحد فنادق جزيرة ياس.

ياس باي
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