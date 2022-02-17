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دنيا
"مودرنا" تحدد موعداً لإنتاج لقاح شامل ضد كورونا والإنفلونزا
ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"
17 فبراير 2022 23:19

حدد ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية "مودرنا"، موعداً لإنتاج لقاح شامل يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي.
وقال بانسيل إن اللقاح الشامل سيكون جاهزاً لدى الشركة، بحلول أغسطس 2023.
وأضاف، خلال مقابلة صحفية مع وكالة رويترز للأنباء، أن الشركة قد يكون لديها لقاح جاهز خاص بمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا المستجد بحلول أغسطس المقبل.
ولا تزال الشركة تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي.بدأت "مودرنا" الشهر الماضي التجارب السريرية لجرعة معززة مصممة خصيصا لاستهداف أوميكرون. لكن النتائج الأولية من الدراسات، التي أجريت على القرود، تظهر أن اللقاح الخاص بأوميكرون قد لا يوفر حماية أقوى من جرعة جديدة من اللقاح الحالي.
وأوضح بانسيل أن الشركة تهدف إلى إعداد لقاح معزز بحلول أغسطس 2022، وذلك قبل فصل الخريف المقبل الذي قال إن مزيدا من الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر قد يحتاجون إليه فيه.
وقال "نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى جرعة معززة. لا أعرف حتى الآن هل سيكون من اللقاح الحالي أو من لقاح خاص بأوميكرون أو مزيج منهما... في جرعة واحدة".
وقال إنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الأشهر المقبلة عندما تكون بيانات التجارب السريرية متاحة.

المصدر: رويترز
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ستيفان بانسيل
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موديرنا
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