غاية ونيلا.. «إبداعات صغيرة»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

غاية ونيلا سعيد الأحبابي، أختان تتمتعان بالعديد من المواهب والتميز من خلال إبداعات الصغار، وتنفذان الكثير من المبادرات المجتمعية، فبرز نجمهما إلى جانب بقية أفراد أسرتهما في المعارض والمحافل، ومن بينها معرض الصيد والفروسية في أبوظبي، حيث بيعت جميع لوحات غاية التي نالت إعجاب الزوار والفنانين، ورسمت لوحة بمناسبة عام الخمسين، كما رسمت من أجل التسامح وتشارك بأعمالها في المناسبات والمهرجانات.

غاية تهوى الأعمال اليدوية

غاية 11عاماً ونيلا 9 سنوات، لا تكتفيان بممارسة الرسم وإنما تشاركان في مبادرات مجتمعية وتطوعية، منها مؤخراً زيارة تنزانيا، والمساهمة في بناء مصحة وتنظيم ورش لأطفال إحدى المدارس.

غاية التي تود أن تصبح ذات يوم وزيرة في الإمارات.. تقضي أغلب وقتها في الرسم، مما جعل الوالدين يكرسان الجهود لدعم شغفها هي وأختها، وإلحاقهما بالدورات الفنية ومساعدتهما على التميز، بالإضافة إلى أنهما تنالان اهتمام المعلمين والمدربين.

من أعمال نيلا

وقالت والدتهما مريم العرياني: كل طفل يتميز بموهبة وشغف؛ لهذا أعتني بمواهب جميع أبنائي منذ صغرهم، وأساعدهم على اكتشاف ميولهم، وكانت غاية ونيلا تميلان إلى الرسم، ولكن لكل واحدة طريقة خاصة بها، وقد شاركتا أكثر من مرة في برنامج «موهبتي» لتنمية قدرات الطلبة، من خلال دائرتي التعليم والمعرفة والثقافة والسياحة بأبوظبي، الذي ينظم في منارة السعديات، وينتهي بامتحان «لايف» عبارة عن رسم لوحات أمام الجمهور والمحكمين، وجسدت كل من غاية ونيلا رؤيتهما المختلفة وفرضت كل واحدة شخصيتها في اللوحة، وكان التقييم أن نيلا تتميز بحرفية في دمج الألوان، وبروح الفنان الحقيقي، حيث تضيف على أعمالها من مشاعرها وأحاسيسها، ولدى غاية إحساس يبشر بمولد فنانة كبيرة.

الأسرة تسهم في بناء عيادة بتنزانيا (من المصدر)

مسابقة

وأضافت: الفتاتان أطلقتا مسابقات فنية عدة «عن بُعد»، تحت اسم «مسابقة غاية ونيلا»، تستهدف الأطفال من 5 إلى 16، تتضمن الرسم بالأشكال الهندسية وتتابعها غاية، وصب الألوان خاصة بنيلا، وخصصت لها غاية ونيلا مبلغ 1200 درهم جوائز جمعتاه من مصروفهما الخاص، ومرت المسابقة في ظروف جيدة، وستنظم للسنة الثالثة على التوالي في 15 أبريل المقبل.

تكريماً لجدتهما أطلقت أسرة غاية ونيلا جائزة بعنوان «هداد» للفن، بجوائز 10 آلاف درهم، حيث قالت العرياني: الجدة برعت في صناعة الكثير من الأعمال اليدوية الفنية، خاصة السدو، كما كانت تعمل بالصوف، موضحة أن الجائزة تشتمل على ورش عدة من تنظيم غاية ونيلا، منها ورشة رسم الخزامى.

غاية الأحبابي خلال مشاركتها في أحد المعارض

إعلامي المستقبل

من التجارب المميزة التي شاركت فيها غاية ونيلا مبادرة «إعلامي المستقبل» التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية من أجل تشجيع الأطفال على تنمية مهاراتهم الإعلامية، حيث تميزت الأختان في جلسات نقاشية ثقافية تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وإيصال المعلومات للأطفال وقراءة أفكارهم وتوعيتهم، للتمكن من مواجهة التحديات في المدرسة والبيت والمجتمع، كما تضمنت المبادرة ورش تصوير ومونتاج وإعداد فيديوهات.

كما شاركت غاية في مسابقة فنية ضمن 20 طالباً من تنظيم السفارة الهولندية في أبوظبي، ونجحت في الفوز بالمركز الأول، مما يعزز طموحها لتصبح من أكبر الفنانين التشكيليين وتمثيل دولتها الإمارات في المعارض والمحافل الدولية.