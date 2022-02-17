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3 قضايا للمناقشة قبل المراهقة
3 قضايا للمناقشة قبل المراهقة
18 فبراير 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

نبه تقرير نشره موقع «All Pro Dad» (الأميركي المختص بشؤون العائلة والأبوة) إلى بعض المواضيع المهمة التي يجب مناقشتها مع أبنائك المراهقين، قبل أن يصلوا إلى سن الشباب.

الهدف
من الهم أن نبدأ كآباء وأمهات في مساعدة أبنائنا المراهقين على إدراك هدفهم والبدء في استكشاف مهامهم في الحياة. ويفتقر العديد من المراهقين للإحساس بالهدف أو المعنى، ورغم أنه لا توجد مهمة واحدة في الحياة يجب أن يقوم بها كل البشر، إلا أن حياة كل شخص لها معنى ويجب على كل منا أن يلعب دوراً رئيساً في حياته. 

العمل
يجب أن نُعلم أبناءنا المراهقين أهمية جميع الوظائف حتى أبسطها، حتى يدركوا أن العمل الجيد يستحق القيام به، وكما قال مارتن لوثر كينج الابن: «لا يوجد عمل ضئيل، بل إن كل عمل يرفع مستوى الإنسانية له كرامة وأهمية ويجب القيام به بتميز شديد».

النجاح
تكمن المشكلة في تعريف النجاح بأننا قد نربطه في المقام الأول بالمال وليس السعادة، وبدلاً من ذلك، علينا أن نُعلم أبناءنا أن النجاح يتعلق بأن يصبحوا أفضل نسخة من أنفسهم، والتركيز على ما يمكنهم التحكم به بالفعل، مثل العيش بنزاهة وحب وشجاعة ورضا.

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