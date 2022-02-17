منى العبدولي.. «خبيرة الطيران»

هناء الحمادي (أبوظبي)

منى العبدولي.. محامية تتحلى بالصفات القيادية والإدارية ما حدا بها للوصول إلى مناصب عليا في مؤسسة مطارات دبي، حيث تشغل وظيفة نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي، فهي تمتلك خبرة تناهز العشرين عاماً في مجال العمل الحكومي، وأثمرت جهودها الدؤوبة في حصول فريق عملها على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

رغم مشاغلها الكثيرة إلا أنها أعطت هواياتها مساحة للاستمتاع بها مثل السفر حول العالم لحبها للمغامرة والتعرف على ثقافات جديدة لم يتسن لها رؤيتها من قبل، واستكشاف الجانب الآخر من عادات الشعوب.

حبها للقراءة له أثر إيجابي عليها، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الآفاق وتشكيل الوعي، كما أنها لا تنسى قضاء الوقت مع أسرتها والحوار مع ابنتها الوحيدة «حصة»، وذلك لإيمانها بأن قضاء الوقت مع من تحب يعزز الشعور بالسعادة خلال يومها بأكمله ويجعلها ترتب أولوياتها في الحياة بوضوح وتركيز.

العبدولي بدأت مسيرتها المهنية الشغوفة في مجال القانون بالحصول على درجة البكالوريوس من كلية القانون في جامعة الشارقة، ومن ثم الإجازة لمزاولة مهنة المحاماة من المعهد العام للقضاء في أبوظبي، لتحقيق حلمها وطموحها في أن تصبح محامية إماراتية مؤهلة، ثم أكملت التحصيل الأكاديمي بالحصول على درجة الماجستير في رسالة بعنوان «حقوق المسافرين الدوليين»، وواصلت العمل بلا كلل فحصلت على شهادة «خبير في مجال الطيران» من أكاديمية سنغافورة الدولية للطيران، وفي تلك الأثناء شاركت في العديد من برامج التدريب المتخصصة محلياً ودولياً بالجامعة البريطانية في جمهورية مصر العربية، كذلك تم ترشيحها كعضو في العديد من الجمعيات المهنية مثل «مجموعة القانون الجوي» التابعة لجمعية الطيران الملكية، وحالياً تواصل مشوارها الأكاديمي في الدراسات القانونية للحصول على درجة الدكتوراه في «القانون الدولي الخاص»، حيث ينصب موضوع رسالتها على التحديات التي تواجه مُشغلي المطارات والتزامات الناقل الجوي.

خلال زيارة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

وعن رحلة تميزها تقول «اخترت هذا المجال لشغفي بمبدأ العدالة ولتحقيق طموحي في دراسة «العلوم القانونية» والإبحار بمجالاتها المختلفة العامة والخاصة لخدمة وطني، والمشاركة في تقدمه ورفعته كوني محامية متخصصة في مجال الطيران، بالإضافة إلى عشق لمواجهة الصعوبات والتحديات في مجال العمل، حيث إنني كنت دائما أفضل الطرقات التي لم يسلكها أحداً من قبل.

تحديات

وحول أهم التحديات التي تعتبرها العبدولي بداية النجاح.. أشارت إلى أن لها نظرة مختلفة فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها في مجال عملها، حيث تعتبرها دروساً مستفادة أصقلت مهاراتها، حيث استطاعت التغلب عليها لتضيف لها الكثير من الخبرات التراكمية، كما استفادت من تحدي دراسة القانون بنشر روح المساواة والعدل بين فريق عملها. ومن أكثر التحديات التي واجهتها في الفترة السابقة وتعلمت منها الكثير، قيادة فريق عمل من القانونيين للتعامل مع آثار جائحة كورونا، وتقليل الآثار القانونية السلبية أثناء هذه الفترة العصيبة، وكان أهم درس مستفاد من هذه التجربة هو العمل المتواصل على بناء وتنمية مهارات الفريق المختلفة، لضمان تخطي التبعات القانونية.

إدارة

أما بخصوص الإنجازات التي تشعر بالفخر تجاهها فهي تأسيسها أول إدارة للشؤون القانونية في مؤسسة مطارات دبي، لضمان وحفظ حقوق المؤسسة وموظفيها، والعمل على إصدار أول سياسة من نوعها على مستوى المطار خاصة بمكافحة الاختلاس وهدر المال العام، بالإضافة إلى تعميم نظام فعال للحوكمة للحفاظ على مصالح المؤسسة والحد من المخاطر، كما شاركت في تأسيس أول مجلس إدارة لشباب الإمارات بمطارات دبي لأول مرة في تاريخ المؤسسة لدعم الشباب الإماراتي وتحفيزهم على المشاركة في تحقيق أحلامهم التجارية والترويج للإمارة، كما شاركت في رئاسة وعضوية العديد من لجان التقييم في جوائز التميز المحلية والاتحادية والعالمية، حيث إنها «مقيم معتمد» ضمن لجنة التقييم في جائزة «الشيخ خليفة بن زايد للتميز الحكومي»، ومقيم معتمد في جائزة «مصر للتميز الحكومي الدورة الأولى 2019»، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «الموظف المتميز» في برنامج «دبي للأداء الحكومي المتميز» في دورة عام 2013، وكذلك حصلت على جوائز عالمية في مجال «إدارة المخاطر» إحداها من معهد لندن لإدارة المخاطر على مستوى المنطقة والعالم لمرتين متتاليتين لعامي 2018 و2019، وتوجت كل ذلك بالتخرج في «برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة» الدفعة الأولى من قيادات دبي عام 2021.

منى العبدولي مع فريق عملها خلال زيارة إلى إكسبو 2020 (من المصدر)

أهداف

وبالنسبة لأهدافها فقالت: «لطالما كانت لدي دائماً خطة وأهداف محددة أعتبرها تحدياً أسعى لتحقيقه، ومن أهم أهدافي مواصلة تعلم مهارات جديدة وابتكارات تسهم في تسهيل الأعمال وزيادة الإنتاجية وتقديم أفضل الخدمات في قطاع الطيران على المستوى العالمي، وتبني أفضل الممارسات العالمية والمساهمة في تشكيلها لتصبح مطارات دبي الأولي عالمياً، وتقديم المزيد من المبادرات المميزة للحفاظ على مصالح المؤسسة والارتقاء بالخدمات المقدمة بها وتحقيق أعلى درجات الربحية للمؤسسة بشكل خاص ولحكومة دبي بشكل عام.

طموحات

كما تسعى منى العبدولي إلى مواصلة العمل لخدمة دولة الإمارات وتشريفها في المحافل المحلية والدولية، واستمرار الحضور المميز في المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الشباب وإبرازهم مهنيا لدعم وتطوير مهاراتهم في قطاع الطيران في الدولة، كما تطمح لمواصلة العمل على المشاريع التطويرية المتنوعة للمساهمة في تحسين آليات منظومة العمل الحكومي، والحصول على جوائز محلية وعالمية جديدة في مجالها ورفع اسم بلادها عالياً.

المرأة الإماراتية

تنصح منى العبدولي المرأة الإماراتية أن تواصل عطاءها بقوة أكبر في المستقبل فدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية لا حدود له وينبغي أن تأخذ على عاتقها تشريف وتمثيل الدولة في كافة المجالات على أكمل وجه بما يحقق الرؤية الطموحة للوصول بالإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً، مؤكدة أن ابنة الإمارات شريك أساسي في النجاح خلال مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، لأنها حظيت باهتمام استثنائي من قيادة حكيمة آمنت منذ مراحل التأسيس الأولى بأهمية دورها وبضرورة تمكينها في مختلف دوائر صنع القرار، وإتاحة المجال لها للمشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة.